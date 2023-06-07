Свердловчанам не будут задерживать доставку пенсий из-за Дня России

08 июня 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Из-за праздника 12 июня большинству свердловчан принесут пенсии раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть пенсионеров в Свердловской области, в том числе жители Екатеринбурга, получат пенсии 12 июня, в День России, несмотря на праздник. Другой части свердловчан пенсию принесут раньше, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики губернатора. «Пенсионеры из Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска, чья дата выплат приходится на 12 число, получат пенсии в этот день. Почтальоны на этих территориях будут работать в праздничный день», — говорится в разъяснении властей. Пенсионерам из других городов, которые обычно получают пенсию 11 и 12 числа месяца, деньги принесут раньше — 9 и 10 июня соответственно. Кассы отделений 12 июня работать не будут. Все вопросы по доставке пенсий можно задать по телефону 8(343) 227-04-39.

Часть пенсионеров в Свердловской области, в том числе жители Екатеринбурга, получат пенсии 12 июня, в День России, несмотря на праздник. Другой части свердловчан пенсию принесут раньше, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики губернатора. «Пенсионеры из Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска, чья дата выплат приходится на 12 число, получат пенсии в этот день. Почтальоны на этих территориях будут работать в праздничный день», — говорится в разъяснении властей. Пенсионерам из других городов, которые обычно получают пенсию 11 и 12 числа месяца, деньги принесут раньше — 9 и 10 июня соответственно. Кассы отделений 12 июня работать не будут. Все вопросы по доставке пенсий можно задать по телефону 8(343) 227-04-39.