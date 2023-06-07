07 июня 2023

В Екатеринбурге стартует суд над обвиненным в убийстве матери пятерых детей

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Александр Белюшин не смог запутать силовиков и был задержан Фото:

Силовики закончили разбираться в деле свердловчанина Александра Белюшина, который обвинен в убийстве своей жены — матери пятерых детей — Любови Белюшиной. Его дело доставят в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что следователи нашли около 30 свидетелей, показания которых позволят сделать вывод о вине Белюшина.

Инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Свердловчанин со своей женой ехали в машине и, поссорившись, остановились на трассе, вышли из машины и продолжили конфликт. По версии следствия, Белюшин ударил жену, повалив ее на землю. Когда она попыталась уйти, обвиняемый догнал и задушил ее.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Белюшин не смог скрыть преступление, ему провели исследование на полиграфе. После происшествия убитая жена стала приходить к свердловчанину во сне.

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Силовики закончили разбираться в деле свердловчанина Александра Белюшина, который обвинен в убийстве своей жены — матери пятерых детей — Любови Белюшиной. Его дело доставят в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что следователи нашли около 30 свидетелей, показания которых позволят сделать вывод о вине Белюшина. Инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Свердловчанин со своей женой ехали в машине и, поссорившись, остановились на трассе, вышли из машины и продолжили конфликт. По версии следствия, Белюшин ударил жену, повалив ее на землю. Когда она попыталась уйти, обвиняемый догнал и задушил ее. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Белюшин не смог скрыть преступление, ему провели исследование на полиграфе. После происшествия убитая жена стала приходить к свердловчанину во сне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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