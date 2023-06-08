Мужчин из Екатеринбурга назвали одними из самых щедрых в стране

На украшения для своих девушек в марте — мае екатеринбуржцы тратили 8,5 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург попал в топ-10 городов, где живут самые щедрые мужчины, заняв шестое место. Средний чек на украшения для женщин составил 8 428 рублей за март — май 2023 года, сообщили URA.RU авторы исследования — аналитический центр бренда Sokоlov.

«Количество купленных екатеринбургскими мужчинами женских украшений за период март—май этого года выросло на 146% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на подарки женщинам у мужчин из Екатеринбурга составил в этом году 8 428 рублей», — рассказали в компании.

Екатеринбург занял шестое место в списке городов, где мужчины тратят больше всего денег на девушек. На первом месте Москва, на втором — Санкт-Петербург, затем идут Казань, Краснодар и Новосибирск. Замыкают топ Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск.