Мужчин из Екатеринбурга назвали одними из самых щедрых в стране

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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, семья, пара, отношения, романтика, женщина, мужчина, любовь, яблони, отношение
На украшения для своих девушек в марте — мае екатеринбуржцы тратили 8,5 тысяч рублей Фото:

Екатеринбург попал в топ-10 городов, где живут самые щедрые мужчины, заняв шестое место. Средний чек на украшения для женщин составил 8 428 рублей за март — май 2023 года, сообщили URA.RU авторы исследования — аналитический центр бренда Sokоlov.

«Количество купленных екатеринбургскими мужчинами женских украшений за период март—май этого года выросло на 146% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на подарки женщинам у мужчин из Екатеринбурга составил в этом году 8 428 рублей», — рассказали в компании.

Екатеринбург занял шестое место в списке городов, где мужчины тратят больше всего денег на девушек. На первом месте Москва, на втором — Санкт-Петербург, затем идут Казань, Краснодар и Новосибирск. Замыкают топ Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск.

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Екатеринбург попал в топ-10 городов, где живут самые щедрые мужчины, заняв шестое место. Средний чек на украшения для женщин составил 8 428 рублей за март — май 2023 года, сообщили URA.RU авторы исследования — аналитический центр бренда Sokоlov. «Количество купленных екатеринбургскими мужчинами женских украшений за период март—май этого года выросло на 146% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на подарки женщинам у мужчин из Екатеринбурга составил в этом году 8 428 рублей», — рассказали в компании. Екатеринбург занял шестое место в списке городов, где мужчины тратят больше всего денег на девушек. На первом месте Москва, на втором — Санкт-Петербург, затем идут Казань, Краснодар и Новосибирск. Замыкают топ Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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