В Первоуральске мальчик первым заметил пожар в доме и разбудил маму, им удалось оперативно выбраться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Десятилетний мальчик в Первоуральске (Свердловская область) спас свою маму и племянницу из пожара, вовремя заметив огонь. Его планируют представить к награде, сообщает telegram-канал «МЧС по Свердловской области».

«7 июня произошел пожар в двухэтажном частном доме в переулке Кутузова в Первоуральске. В доме в этот момент находилась хозяйка со своим 10-летним сыном Матвеем и внучкой. Первым огонь и дым заметил мальчик. Осознав опасность ситуации, он разбудил спавшую на втором этаже маму, благодаря чему домочадцы своевременно покинули дом», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, спасателям потребовалось два часа, чтобы потушить огонь. Сейчас в МЧС рассматривают вопрос о том, чтобы наградить ребенка ведомственной наградой за бдительность и грамотные действия.

Пожар вспыхнул на площади 200 квадратных метров Фото: telegram-канал МЧС по Свердловской области