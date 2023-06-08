В Свердловской области мальчик спас из пожара маму и племянницу. Фото

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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
В Первоуральске мальчик первым заметил пожар в доме и разбудил маму, им удалось оперативно выбраться Фото:

Десятилетний мальчик в Первоуральске (Свердловская область) спас свою маму и племянницу из пожара, вовремя заметив огонь. Его планируют представить к награде, сообщает telegram-канал «МЧС по Свердловской области».

«7 июня произошел пожар в двухэтажном частном доме в переулке Кутузова в Первоуральске. В доме в этот момент находилась хозяйка со своим 10-летним сыном Матвеем и внучкой. Первым огонь и дым заметил мальчик. Осознав опасность ситуации, он разбудил спавшую на втором этаже маму, благодаря чему домочадцы своевременно покинули дом», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, спасателям потребовалось два часа, чтобы потушить огонь. Сейчас в МЧС рассматривают вопрос о том, чтобы наградить ребенка ведомственной наградой за бдительность и грамотные действия.

Пожар вспыхнул на площади 200 квадратных метров
Пожар вспыхнул на площади 200 квадратных метров
Фото:
Спасатели боролись с огнем два часа
Спасатели боролись с огнем два часа
Фото:

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Десятилетний мальчик в Первоуральске (Свердловская область) спас свою маму и племянницу из пожара, вовремя заметив огонь. Его планируют представить к награде, сообщает telegram-канал «МЧС по Свердловской области». «7 июня произошел пожар в двухэтажном частном доме в переулке Кутузова в Первоуральске. В доме в этот момент находилась хозяйка со своим 10-летним сыном Матвеем и внучкой. Первым огонь и дым заметил мальчик. Осознав опасность ситуации, он разбудил спавшую на втором этаже маму, благодаря чему домочадцы своевременно покинули дом», — говорится в сообщении ведомства. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, спасателям потребовалось два часа, чтобы потушить огонь. Сейчас в МЧС рассматривают вопрос о том, чтобы наградить ребенка ведомственной наградой за бдительность и грамотные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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