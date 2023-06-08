В уральской столице ведут поиски родственников мужчины
В Екатеринбурге поисковый отряд ищет родственников неизвестного мужчины. Дедушка находится в больнице. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Дедушку привезла скорая. Он помнит только имя — Олег Липатов. Пожилой мужчина, аккуратный и достаточно опрятный. Всех, кто узнает неизвестного, просим позвонить на горячую линию отряда „Лиза Алерт“: 8-800-700-54-52», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина. Молодой человек пропал 21 мая.
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