08 июня 2023

В Екатеринбурге ищут родственников неизвестного пожилого мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
В уральской столице ведут поиски родственников мужчины Фото:

В Екатеринбурге поисковый отряд ищет родственников неизвестного мужчины. Дедушка находится в больнице. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Дедушку привезла скорая. Он помнит только имя — Олег Липатов. Пожилой мужчина, аккуратный и достаточно опрятный. Всех, кто узнает неизвестного, просим позвонить на горячую линию отряда „Лиза Алерт“: 8-800-700-54-52», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина. Молодой человек пропал 21 мая.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге поисковый отряд ищет родственников неизвестного мужчины. Дедушка находится в больнице. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Дедушку привезла скорая. Он помнит только имя — Олег Липатов. Пожилой мужчина, аккуратный и достаточно опрятный. Всех, кто узнает неизвестного, просим позвонить на горячую линию отряда „Лиза Алерт“: 8-800-700-54-52», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина. Молодой человек пропал 21 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...