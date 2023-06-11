В Подмосковье на трассе сгорел междугородний автобус. Видео

11 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Автобус загорелся по дороге из Волгограда в Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городском округе Кашира (Московская область) на трассе Р-22 сгорел междугородний автобус. До прибытия пожарных из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети. «Автобус сгорел на трассе Р-22 в городском округе Кашира. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает телеканал 360. По предварительным данным, автобус следовал из Волгограда в сторону Москвы. Как телеканалу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло около 08:15 11 июня. За пассажирами отправили другой автобус из Москвы, часть из них уехали попутным транспортом.

В городском округе Кашира (Московская область) на трассе Р-22 сгорел междугородний автобус. До прибытия пожарных из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети. «Автобус сгорел на трассе Р-22 в городском округе Кашира. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает телеканал 360. По предварительным данным, автобус следовал из Волгограда в сторону Москвы. Как телеканалу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло около 08:15 11 июня. За пассажирами отправили другой автобус из Москвы, часть из них уехали попутным транспортом.