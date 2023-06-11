В городском округе Кашира (Московская область) на трассе Р-22 сгорел междугородний автобус. До прибытия пожарных из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети.
«Автобус сгорел на трассе Р-22 в городском округе Кашира. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из него эвакуировался 41 человек, четверо из них — дети. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает телеканал 360.
По предварительным данным, автобус следовал из Волгограда в сторону Москвы. Как телеканалу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло около 08:15 11 июня. За пассажирами отправили другой автобус из Москвы, часть из них уехали попутным транспортом.
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