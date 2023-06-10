Власти Екатеринбурга выделят 3,8 млн рублей на чемпионат для парикмахеров

11 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В октябре в Екатеринбурге пройдет чемпионат по парикмахерскому искусству (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Мэрия ищет подрядчика, который проведет XXII Открытый Чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Мероприятие пройдет с 26 по 29 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Стартовая цена закупки — 3,8 млн рублей, заявки принимаются до 21 июня, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по проведению Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру в Екатеринбурге. Начальная цена — 3 832 500 рублей», — говорится в документе на портале ЕИС Закупки. Соревнования пройдут в рамках полуфинала российского чемпионата. Участниками чемпионата станут представители 15 регионов РФ, следует из документации. Они будут состязаться в нескольких конкурсных номинаций. Цель конкурса — повысить статус Екатеринбурга среди остальных российских городов. Средства пойдут на установку звукового и светового оборудования, организацию мастер-классов специалистов, а также на показы ведущих екатеринбургских дизайнеров. В рамках чемпионата каждый день будет работать выставка-продажа косметики, духов и аксессуаров.

Мэрия ищет подрядчика, который проведет XXII Открытый Чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Мероприятие пройдет с 26 по 29 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Стартовая цена закупки — 3,8 млн рублей, заявки принимаются до 21 июня, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по проведению Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру в Екатеринбурге. Начальная цена — 3 832 500 рублей», — говорится в документе на портале ЕИС Закупки. Соревнования пройдут в рамках полуфинала российского чемпионата. Участниками чемпионата станут представители 15 регионов РФ, следует из документации. Они будут состязаться в нескольких конкурсных номинаций. Цель конкурса — повысить статус Екатеринбурга среди остальных российских городов. Средства пойдут на установку звукового и светового оборудования, организацию мастер-классов специалистов, а также на показы ведущих екатеринбургских дизайнеров. В рамках чемпионата каждый день будет работать выставка-продажа косметики, духов и аксессуаров.