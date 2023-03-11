В США назвали три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины

The Hill: Запад боится победы Украины в конфликте с Россией

11 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Американский ученый рассказал, как Запад приведут Украину к поражению Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад приведет Украину к поражению из-за того, что боится публично за нее агитировать, боится ее победы и из-за отсутствия стратегии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк. «Запад рискует проиграть по трем конкретным, но взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь победы и нежелание публично агитировать за победу Украины», — заявил Стивен Бланк в своем материале для американского издания The Hill. Он рассказал, что несмотря на номинальную поддержку Киева, западные лидеры все чаще сомневаются в возможности, а главное необходимости победы Украины. Запад обещает военную помощь, но вся она приходит несвоевременно и в ограниченных объемах. Все эти страхи уже помешали украинской армии вовремя начать наступление. Теперь они вынудят Украину задержать планируемое контрнаступление и сдать Бахмут (Артемовск). Страны Запада оказывают военную помощь Украине с начала специальной военной операции. В начале года западные лидеры договорились о поставках Киеву тяжелой военной техники. Железнодорожники в Германии отказались поставлять военную помощь бесплатно, передает «Национальная служба новостей».

Запад приведет Украину к поражению из-за того, что боится публично за нее агитировать, боится ее победы и из-за отсутствия стратегии. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк. «Запад рискует проиграть по трем конкретным, но взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь победы и нежелание публично агитировать за победу Украины», — заявил Стивен Бланк в своем материале для американского издания The Hill. Он рассказал, что несмотря на номинальную поддержку Киева, западные лидеры все чаще сомневаются в возможности, а главное необходимости победы Украины. Запад обещает военную помощь, но вся она приходит несвоевременно и в ограниченных объемах. Все эти страхи уже помешали украинской армии вовремя начать наступление. Теперь они вынудят Украину задержать планируемое контрнаступление и сдать Бахмут (Артемовск). Страны Запада оказывают военную помощь Украине с начала специальной военной операции. В начале года западные лидеры договорились о поставках Киеву тяжелой военной техники. Железнодорожники в Германии отказались поставлять военную помощь бесплатно, передает «Национальная служба новостей».