Telegraph раскрыл, почему сложно перехватить российские ракеты «Кинжал»

Telegraph: ракеты «Кинжал» сложно перехватить из-за их скорости и маневренности
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, кинжал, миг 31
Военные не могут перехватить российские ракеты «Кинжал» из-за их скорости и маневренности, пишет Telegraph Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские ракеты нового поколения «Кинжал» не только быстрые, но еще и маневренные. Именно эти особенности не позволяют их перехватить.

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Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества. Инфографика

«Что отличает „Кинжал“ и другие современные гиперзвуковые ракеты нового поколения, так это то, что они не только невероятно быстры, но и, в отличие от традиционных баллистических ракет — еще и маневренны. Поэтому от них особенно сложно защищаться», — пишут авторы британского издания The Daily Telegraph. По словам журналистов, перехват таких ракет для военных является сложной головоломкой, которую так и не разгадали.

Российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для уничтожения военных целей на Украине. Их так и не могут сбить из-за их технических особенностей. Американский комплекс Patriot 18 мая пытался сбить «Кинжал», выпустив по нему 32 ракеты. Ни одна из них не попала в цель.

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Российские ракеты нового поколения «Кинжал» не только быстрые, но еще и маневренные. Именно эти особенности не позволяют их перехватить. «Что отличает „Кинжал“ и другие современные гиперзвуковые ракеты нового поколения, так это то, что они не только невероятно быстры, но и, в отличие от традиционных баллистических ракет — еще и маневренны. Поэтому от них особенно сложно защищаться», — пишут авторы британского издания The Daily Telegraph. По словам журналистов, перехват таких ракет для военных является сложной головоломкой, которую так и не разгадали. Российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для уничтожения военных целей на Украине. Их так и не могут сбить из-за их технических особенностей. Американский комплекс Patriot 18 мая пытался сбить «Кинжал», выпустив по нему 32 ракеты. Ни одна из них не попала в цель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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