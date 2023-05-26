Telegraph раскрыл, почему сложно перехватить российские ракеты «Кинжал»

Telegraph: ракеты «Кинжал» сложно перехватить из-за их скорости и маневренности

26 мая 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Военные не могут перехватить российские ракеты «Кинжал» из-за их скорости и маневренности, пишет Telegraph Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ракеты нового поколения «Кинжал» не только быстрые, но еще и маневренные. Именно эти особенности не позволяют их перехватить. Новость по теме Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества. Инфографика «Что отличает „Кинжал“ и другие современные гиперзвуковые ракеты нового поколения, так это то, что они не только невероятно быстры, но и, в отличие от традиционных баллистических ракет — еще и маневренны. Поэтому от них особенно сложно защищаться», — пишут авторы британского издания The Daily Telegraph. По словам журналистов, перехват таких ракет для военных является сложной головоломкой, которую так и не разгадали. Российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для уничтожения военных целей на Украине. Их так и не могут сбить из-за их технических особенностей. Американский комплекс Patriot 18 мая пытался сбить «Кинжал», выпустив по нему 32 ракеты. Ни одна из них не попала в цель.

Российские ракеты нового поколения «Кинжал» не только быстрые, но еще и маневренные. Именно эти особенности не позволяют их перехватить. «Что отличает „Кинжал“ и другие современные гиперзвуковые ракеты нового поколения, так это то, что они не только невероятно быстры, но и, в отличие от традиционных баллистических ракет — еще и маневренны. Поэтому от них особенно сложно защищаться», — пишут авторы британского издания The Daily Telegraph. По словам журналистов, перехват таких ракет для военных является сложной головоломкой, которую так и не разгадали. Российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для уничтожения военных целей на Украине. Их так и не могут сбить из-за их технических особенностей. Американский комплекс Patriot 18 мая пытался сбить «Кинжал», выпустив по нему 32 ракеты. Ни одна из них не попала в цель.