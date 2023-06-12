12 июня 2023

В Пермском крае за избиение ребенка учителем школа выплатит компенсацию

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Деньги школа заплатит представителям ученика Фото:

В Соликамске Пермского края учительницу уличили в избиении школьника. Еще в 2022 году ее осудили по административной статье, но прокуратура решила наказать и само образовательное учреждение. В итоге школа должна выплатить ученику компенсацию, рассказали в надзорном ведомстве.

«Педагог одного из образовательных учреждений была привлечена к административной ответственности за нанесение побоев во время учебного процесса одному из своих учеников. Поскольку, это не освобождает юрлицо от ответственности перед пострадавшим ребенком и его законными представителями, прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В итоге суд признал требования прокуратуры законными. Со школы взыскано 20 тысяч рублей.

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В Соликамске Пермского края учительницу уличили в избиении школьника. Еще в 2022 году ее осудили по административной статье, но прокуратура решила наказать и само образовательное учреждение. В итоге школа должна выплатить ученику компенсацию, рассказали в надзорном ведомстве. «Педагог одного из образовательных учреждений была привлечена к административной ответственности за нанесение побоев во время учебного процесса одному из своих учеников. Поскольку, это не освобождает юрлицо от ответственности перед пострадавшим ребенком и его законными представителями, прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге суд признал требования прокуратуры законными. Со школы взыскано 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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