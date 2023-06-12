В Пермском крае за избиение ребенка учителем школа выплатит компенсацию

13 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Деньги школа заплатит представителям ученика Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Соликамске Пермского края учительницу уличили в избиении школьника. Еще в 2022 году ее осудили по административной статье, но прокуратура решила наказать и само образовательное учреждение. В итоге школа должна выплатить ученику компенсацию, рассказали в надзорном ведомстве. «Педагог одного из образовательных учреждений была привлечена к административной ответственности за нанесение побоев во время учебного процесса одному из своих учеников. Поскольку, это не освобождает юрлицо от ответственности перед пострадавшим ребенком и его законными представителями, прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге суд признал требования прокуратуры законными. Со школы взыскано 20 тысяч рублей.

В Соликамске Пермского края учительницу уличили в избиении школьника. Еще в 2022 году ее осудили по административной статье, но прокуратура решила наказать и само образовательное учреждение. В итоге школа должна выплатить ученику компенсацию, рассказали в надзорном ведомстве. «Педагог одного из образовательных учреждений была привлечена к административной ответственности за нанесение побоев во время учебного процесса одному из своих учеников. Поскольку, это не освобождает юрлицо от ответственности перед пострадавшим ребенком и его законными представителями, прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге суд признал требования прокуратуры законными. Со школы взыскано 20 тысяч рублей.