12 июня 2023

В Пермском крае горит мусорная свалка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, мусорный полигон, экология
На мусорном полигоне уже работают пожарные Фото:

На мусорном полигоне в Добрянском округе Пермского края произошло возгорание. Как сообщают в мэрии, на месте работают специалисты: проводится локализация очага, его проливка, засыпка и утрамбовка грунтом.

«В Добрянском округе обнаружено возгорание на полигоне. Открытого горения не наблюдается, тление происходит на глубине около 1,5 метра», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».

Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Общая площадь свалки — 6700 метров.

Пожарный работают на месте ЧП
Пожарный работают на месте ЧП
Фото:

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На мусорном полигоне в Добрянском округе Пермского края произошло возгорание. Как сообщают в мэрии, на месте работают специалисты: проводится локализация очага, его проливка, засыпка и утрамбовка грунтом. «В Добрянском округе обнаружено возгорание на полигоне. Открытого горения не наблюдается, тление происходит на глубине около 1,5 метра», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Общая площадь свалки — 6700 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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