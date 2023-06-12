На мусорном полигоне уже работают пожарные
На мусорном полигоне в Добрянском округе Пермского края произошло возгорание. Как сообщают в мэрии, на месте работают специалисты: проводится локализация очага, его проливка, засыпка и утрамбовка грунтом.
«В Добрянском округе обнаружено возгорание на полигоне. Открытого горения не наблюдается, тление происходит на глубине около 1,5 метра», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте».
Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Общая площадь свалки — 6700 метров.
Пожарный работают на месте ЧП
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