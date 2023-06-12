В Пермском крае горит мусорная свалка. Фото

13 июня 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

На мусорном полигоне уже работают пожарные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На мусорном полигоне в Добрянском округе Пермского края произошло возгорание. Как сообщают в мэрии, на месте работают специалисты: проводится локализация очага, его проливка, засыпка и утрамбовка грунтом. «В Добрянском округе обнаружено возгорание на полигоне. Открытого горения не наблюдается, тление происходит на глубине около 1,5 метра», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Общая площадь свалки — 6700 метров. Пожарный работают на месте ЧП Фото: администрация Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте»

На мусорном полигоне в Добрянском округе Пермского края произошло возгорание. Как сообщают в мэрии, на месте работают специалисты: проводится локализация очага, его проливка, засыпка и утрамбовка грунтом. «В Добрянском округе обнаружено возгорание на полигоне. Открытого горения не наблюдается, тление происходит на глубине около 1,5 метра», — говорится на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте». Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Общая площадь свалки — 6700 метров.