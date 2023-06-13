13 июня 2023

Сенатор Карасин услышал в словах Лукашенко о ядерном оружии жесткое предупреждение

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии Фото:

Необходимо расценивать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия как жесткое предупреждение. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — цитирует Lenta.ru высказывание Карасина.

Ранее Александр Лукашенко заявил, как отмечает издание «Царьград», что ядерное оружие будет рассредоточено по всей территории республики. Лукашенко заверил, что в вероятности его применения в случае соответствующих угроз можно не сомневаться.

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Необходимо расценивать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия как жесткое предупреждение. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — цитирует Lenta.ru высказывание Карасина. Ранее Александр Лукашенко заявил, как отмечает издание «Царьград», что ядерное оружие будет рассредоточено по всей территории республики. Лукашенко заверил, что в вероятности его применения в случае соответствующих угроз можно не сомневаться.
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