Сенатор Карасин услышал в словах Лукашенко о ядерном оружии жесткое предупреждение

14 июня 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо расценивать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия как жесткое предупреждение. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — цитирует Lenta.ru высказывание Карасина. Ранее Александр Лукашенко заявил, как отмечает издание «Царьград», что ядерное оружие будет рассредоточено по всей территории республики. Лукашенко заверил, что в вероятности его применения в случае соответствующих угроз можно не сомневаться.

Необходимо расценивать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия как жесткое предупреждение. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — цитирует Lenta.ru высказывание Карасина. Ранее Александр Лукашенко заявил, как отмечает издание «Царьград», что ядерное оружие будет рассредоточено по всей территории республики. Лукашенко заверил, что в вероятности его применения в случае соответствующих угроз можно не сомневаться.