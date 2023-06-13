Актеры пермского академического театра в клубе сыграют спектакль о Егоре Летове

Спектакль о Егоре Летове сыграют на площадке музыкального клуба
В пермском клубе «Свобода» пройдет показ постановки «Летов» (18+), посвященной лидеру панк-группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Сыграют спектакль на необычной площадке актеры Пермского академического Театра-Театра.
«„Летов“ — это не о логике и разуме, а о подсознании, о Панке, об актерской анархии и о черной дыре. И, конечно, о музыке», — говорится в анонсе на станице клуба «Свобода».
В спектакле задействованы артисты ТТ Александр Аверин, Анна Анисимова, Даниил Ахматов, Антон Девятов, Дарья Копылова и Людмила Прохоренко. Показы запланированы на 29 и 30 июня.
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