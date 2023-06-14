Мэр Нижнего Тагила лично принял капремонт улицы, сделанный впервые за 40 лет

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял капитальный ремонт, сделанный впервые за 40 лет с моментам сдачи дома на улице Зари, 99. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Пообщался с жителями и подрядчиком благоустройства двора на улице Зари, 99. Это первый капитальный ремонт территории за 40 лет с момента сдачи дома. Выполнить его без участия в национальном проекте „Жилье и городская среда“ жители не смогли бы никогда», — сказал Владислав Пинаев.
По его словам, подрядная организация занимается расширением парковки за домом. «К осени здесь будут и детские, и спортивные площадки, и ровные тротуары», — добавил градоначальник.
Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле началось строительство стадиона возле школы № 10. Комплекс рассчитан для занятий различными видами спорта.
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