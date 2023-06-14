Мэр Нижнего Тагила лично принял капремонт улицы, сделанный впервые за 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капитальный ремонт улицы Пушкина. Екатеринбург, плиты, улица пушкина, капитальный ремонт, ремонтные работы, ремонт тротуара
В Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт территории впервые за 40 лет с момента сдачи дома Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял капитальный ремонт, сделанный впервые за 40 лет с моментам сдачи дома на улице Зари, 99. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Пообщался с жителями и подрядчиком благоустройства двора на улице Зари, 99. Это первый капитальный ремонт территории за 40 лет с момента сдачи дома. Выполнить его без участия в национальном проекте „Жилье и городская среда“ жители не смогли бы никогда», — сказал Владислав Пинаев.

По его словам, подрядная организация занимается расширением парковки за домом. «К осени здесь будут и детские, и спортивные площадки, и ровные тротуары», — добавил градоначальник.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле началось строительство стадиона возле школы № 10. Комплекс рассчитан для занятий различными видами спорта.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял капитальный ремонт, сделанный впервые за 40 лет с моментам сдачи дома на улице Зари, 99. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Пообщался с жителями и подрядчиком благоустройства двора на улице Зари, 99. Это первый капитальный ремонт территории за 40 лет с момента сдачи дома. Выполнить его без участия в национальном проекте „Жилье и городская среда“ жители не смогли бы никогда», — сказал Владислав Пинаев. По его словам, подрядная организация занимается расширением парковки за домом. «К осени здесь будут и детские, и спортивные площадки, и ровные тротуары», — добавил градоначальник. Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле началось строительство стадиона возле школы № 10. Комплекс рассчитан для занятий различными видами спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...