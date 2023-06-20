У уральских студентов появится новая льгота

В УрФУ разрабатывают единый льготный проездной для студентов

20 июня 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Студенты УрФУ смогут ездить по новому льготному проездному Фото: Размик Закарян © URA.RU Для студентов Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают единый комбинированный проездной. Помимо общественного транспорта, руководство вуза пытается договориться со Свердловской железной дорогой (СвЖД) о включении электрички в проездной. Проезд для студентов главного вуза на Урале будет льготным. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился ректор УРФУ Виктор Кокшаров. «Мы сейчас прорабатываем это в рамках программы „Кампус“. Это губернаторская программа, специально рассчитанная на студентов. И да, льготный проездной, так сказать, единый комбинированный проездной. Мы надеемся, что помимо городского транспорта будет входить и железнодорожный, то есть электричка. Но либо, если у нас не получится на первых парах договориться с железной дорогой по объединению, тогда в любом случае будет льготный проездной. Этот вопрос мы попробуем решить к сентябрю. Если получится, то комбинированный. А если не получится этот вопрос решить, то будет два проездных, но оба льготных», — сообщил Кокшаров корреспонденту URA.RU на пресс-конференции, посвященной Международному спортивному фестивалю. Мероприятие прошло в стенах «Дома журналистов». Ранее URA.RU писало, что с 19 по 31 августа 2023 года в уральской столице состоится Международный фестиваль университетского спорта. Для призеров спортивных соревнований подготовили новый дизайн медалей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для студентов Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают единый комбинированный проездной. Помимо общественного транспорта, руководство вуза пытается договориться со Свердловской железной дорогой (СвЖД) о включении электрички в проездной. Проезд для студентов главного вуза на Урале будет льготным. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился ректор УРФУ Виктор Кокшаров. «Мы сейчас прорабатываем это в рамках программы „Кампус“. Это губернаторская программа, специально рассчитанная на студентов. И да, льготный проездной, так сказать, единый комбинированный проездной. Мы надеемся, что помимо городского транспорта будет входить и железнодорожный, то есть электричка. Но либо, если у нас не получится на первых парах договориться с железной дорогой по объединению, тогда в любом случае будет льготный проездной. Этот вопрос мы попробуем решить к сентябрю. Если получится, то комбинированный. А если не получится этот вопрос решить, то будет два проездных, но оба льготных», — сообщил Кокшаров корреспонденту URA.RU на пресс-конференции, посвященной Международному спортивному фестивалю. Мероприятие прошло в стенах «Дома журналистов». Ранее URA.RU писало, что с 19 по 31 августа 2023 года в уральской столице состоится Международный фестиваль университетского спорта. Для призеров спортивных соревнований подготовили новый дизайн медалей.