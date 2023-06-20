У уральских студентов появится новая льгота

Для студентов Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают единый комбинированный проездной. Помимо общественного транспорта, руководство вуза пытается договориться со Свердловской железной дорогой (СвЖД) о включении электрички в проездной. Проезд для студентов главного вуза на Урале будет льготным. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился ректор УРФУ Виктор Кокшаров.
«Мы сейчас прорабатываем это в рамках программы „Кампус“. Это губернаторская программа, специально рассчитанная на студентов. И да, льготный проездной, так сказать, единый комбинированный проездной. Мы надеемся, что помимо городского транспорта будет входить и железнодорожный, то есть электричка. Но либо, если у нас не получится на первых парах договориться с железной дорогой по объединению, тогда в любом случае будет льготный проездной. Этот вопрос мы попробуем решить к сентябрю. Если получится, то комбинированный. А если не получится этот вопрос решить, то будет два проездных, но оба льготных», — сообщил Кокшаров корреспонденту URA.RU на пресс-конференции, посвященной Международному спортивному фестивалю. Мероприятие прошло в стенах «Дома журналистов».
Ранее URA.RU писало, что с 19 по 31 августа 2023 года в уральской столице состоится Международный фестиваль университетского спорта. Для призеров спортивных соревнований подготовили новый дизайн медалей.
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