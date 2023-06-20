20 июня 2023

Заместителей мэра Перми Демкина предупредили об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
После увольнения мэра у его заместителей закончатся контракты Фото:

Заместителей главы Перми Алексея Демкина уведомили о скором возможном увольнении. Это связано с тем, что Демкин в ближайшем будущем должен покинуть свой пост.

«Все заместители главы Перми на днях были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В администрации города заявление не комментируют.

Ранее стало известно о планах действующего главы Перми Алексея Демкина покинуть должность и перейти на работу в краевое правительство. Предположительно, его заявление рассмотрят в конце июня. После увольнения главы прекратятся контракты и у всех его замов. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что наиболее вероятными кандидатами на замещение должности являются министр экономического развития края Эдуард Соснин и замглавы Перми Ольга Андрианова.

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Заместителей главы Перми Алексея Демкина уведомили о скором возможном увольнении. Это связано с тем, что Демкин в ближайшем будущем должен покинуть свой пост. «Все заместители главы Перми на днях были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В администрации города заявление не комментируют. Ранее стало известно о планах действующего главы Перми Алексея Демкина покинуть должность и перейти на работу в краевое правительство. Предположительно, его заявление рассмотрят в конце июня. После увольнения главы прекратятся контракты и у всех его замов. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что наиболее вероятными кандидатами на замещение должности являются министр экономического развития края Эдуард Соснин и замглавы Перми Ольга Андрианова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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