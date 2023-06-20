Заместителей мэра Перми Демкина предупредили об увольнении

21 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

После увольнения мэра у его заместителей закончатся контракты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместителей главы Перми Алексея Демкина уведомили о скором возможном увольнении. Это связано с тем, что Демкин в ближайшем будущем должен покинуть свой пост. «Все заместители главы Перми на днях были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В администрации города заявление не комментируют. Ранее стало известно о планах действующего главы Перми Алексея Демкина покинуть должность и перейти на работу в краевое правительство. Предположительно, его заявление рассмотрят в конце июня. После увольнения главы прекратятся контракты и у всех его замов. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что наиболее вероятными кандидатами на замещение должности являются министр экономического развития края Эдуард Соснин и замглавы Перми Ольга Андрианова.

Заместителей главы Перми Алексея Демкина уведомили о скором возможном увольнении. Это связано с тем, что Демкин в ближайшем будущем должен покинуть свой пост. «Все заместители главы Перми на днях были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В администрации города заявление не комментируют. Ранее стало известно о планах действующего главы Перми Алексея Демкина покинуть должность и перейти на работу в краевое правительство. Предположительно, его заявление рассмотрят в конце июня. После увольнения главы прекратятся контракты и у всех его замов. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что наиболее вероятными кандидатами на замещение должности являются министр экономического развития края Эдуард Соснин и замглавы Перми Ольга Андрианова.