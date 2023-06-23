Гисметео: Челябинскую область накроют дожди и грозы

Сильные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ближайшее воскресенье, 25 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Вплоть до 3 июля осадки ожидаются практически каждый день, указано в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Сильные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ближайшее воскресенье, 25 июня. Днем воздух прогреется до +20 градусов», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео».

Дождливая погода ожидается 26, 27, 29 июня. Дожди, но уже с грозами прогнозируются также на 1, 3 июля. Начиная со среды, 28 июня, в Челябинск постепенно начнет возвращаться жаркая погода. Днем потеплеет до +25, +27 градусов. В воскресенье, 2 июля, столбики термометров покажут +29 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к 29 июня воздух прогреется до +25 градусов.