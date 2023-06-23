23 июня 2023

Челябинскую область накроют дожди и грозы

Гисметео: Челябинскую область накроют дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Тюмень , непогода, дождь, дождь в городе
Сильные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ближайшее воскресенье, 25 июня Фото:

Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Вплоть до 3 июля осадки ожидаются практически каждый день, указано в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Сильные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ближайшее воскресенье, 25 июня. Днем воздух прогреется до +20 градусов», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео».

Дождливая погода ожидается 26, 27, 29 июня. Дожди, но уже с грозами прогнозируются также на 1, 3 июля. Начиная со среды, 28 июня, в Челябинск постепенно начнет возвращаться жаркая погода. Днем потеплеет до +25, +27 градусов. В воскресенье, 2 июля, столбики термометров покажут +29 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к 29 июня воздух прогреется до +25 градусов.

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Челябинскую область с 25 июня накроют дожди и грозы. Вплоть до 3 июля осадки ожидаются практически каждый день, указано в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Сильные дожди и грозы придут в Челябинскую область в ближайшее воскресенье, 25 июня. Днем воздух прогреется до +20 градусов», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео». Дождливая погода ожидается 26, 27, 29 июня. Дожди, но уже с грозами прогнозируются также на 1, 3 июля. Начиная со среды, 28 июня, в Челябинск постепенно начнет возвращаться жаркая погода. Днем потеплеет до +25, +27 градусов. В воскресенье, 2 июля, столбики термометров покажут +29 градусов. Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к 29 июня воздух прогреется до +25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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