Губернатор Махонин наградил пермских мультистобальников по ЕГЭ

27 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Награждение прошло на краевом бале выпускников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на Эспланаде 27 июня проходит краевой бал выпускников «Будущее здесь!». С окончанием школы ребят поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вручил благодарственные письма выпускникам, которые получили сто баллов по двум предметам на ЕГЭ. «Стало доброй традицией проводить краевой бал выпускников. Хочу поздравить вас с окончанием школы. Выражаю слова благодарности всем преподавателям и учителям. Выпускники, пусть сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь. Этот праздник для вас!» — заявил Махонин. На балу собрались около 5,5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей со всего Пермского края. Также на праздник пришли их родители и преподаватели. «Мы, ваши выпускники, благодарим вас за то, что всегда помогали и поддерживали нас. Вы стали для нас настоящими друзьями и наставниками, вторыми родителями. Спасибо!» — поблагодарила преподавателей от лица всех выпускников мультистобальница из Лицея №1 г. Перми, Анастасия Ощепкова. После официальной части началась шоу-программа, где выступили пермские вокальные коллективы и победители шоу «Новые танцы» на ТНТ DS Crew. Хедлайнером праздника стала группа Galibri & Mavik. Завершится выпускной флешмобом под гимн выпускников «Будущее здесь!». Вход на мероприятия только по специальным браслетам. Но можно посмотреть онлайн трансляцию в официальной группе губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми на Эспланаде 27 июня проходит краевой бал выпускников «Будущее здесь!». С окончанием школы ребят поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вручил благодарственные письма выпускникам, которые получили сто баллов по двум предметам на ЕГЭ. «Стало доброй традицией проводить краевой бал выпускников. Хочу поздравить вас с окончанием школы. Выражаю слова благодарности всем преподавателям и учителям. Выпускники, пусть сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь. Этот праздник для вас!» — заявил Махонин. На балу собрались около 5,5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей со всего Пермского края. Также на праздник пришли их родители и преподаватели. «Мы, ваши выпускники, благодарим вас за то, что всегда помогали и поддерживали нас. Вы стали для нас настоящими друзьями и наставниками, вторыми родителями. Спасибо!» — поблагодарила преподавателей от лица всех выпускников мультистобальница из Лицея №1 г. Перми, Анастасия Ощепкова. После официальной части началась шоу-программа, где выступили пермские вокальные коллективы и победители шоу «Новые танцы» на ТНТ DS Crew. Хедлайнером праздника стала группа Galibri & Mavik. Завершится выпускной флешмобом под гимн выпускников «Будущее здесь!». Вход на мероприятия только по специальным браслетам. Но можно посмотреть онлайн трансляцию в официальной группе губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте»