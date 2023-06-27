27 июня 2023

ТЦ «Гринвич» пошел на мировую с арендатором, с которого требовал 66 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт фасада ТРЦ Гринвич. Екатеринбург , трц гринвич
Управляющая компания «Гринвича» требовала с Uniqlo 66 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге управляющая компания «Итс-групп» торгового центра «Гринвич», просившая суд арестовать счета экс-арендатора — компании Uniqlo — и взыскать с компании 66 млн рублей, заключила мировое соглашение. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

УК «Итс-групп» заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» 26 июня. Производство по делу суд прекратил в тот же день. Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» пыталась взыскать более 47 млн рублей (позже сумма исковый требований выросла до 66 млн) за аренду помещений в ТЦ «Гринвич» с бренда японской одежды Uniqlo. Компания приостановила работу в России после начала специальной военной операции. Одновременно с этим УК «Гринвича» попросила наложить арест на счета бывшего арендатора, боясь, что компания может отказаться выполнять обязательства.

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В Екатеринбурге управляющая компания «Итс-групп» торгового центра «Гринвич», просившая суд арестовать счета экс-арендатора — компании Uniqlo — и взыскать с компании 66 млн рублей, заключила мировое соглашение. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. УК «Итс-групп» заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» 26 июня. Производство по делу суд прекратил в тот же день. Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» пыталась взыскать более 47 млн рублей (позже сумма исковый требований выросла до 66 млн) за аренду помещений в ТЦ «Гринвич» с бренда японской одежды Uniqlo. Компания приостановила работу в России после начала специальной военной операции. Одновременно с этим УК «Гринвича» попросила наложить арест на счета бывшего арендатора, боясь, что компания может отказаться выполнять обязательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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