ТЦ «Гринвич» пошел на мировую с арендатором, с которого требовал 66 млн рублей

28 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Управляющая компания «Гринвича» требовала с Uniqlo 66 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге управляющая компания «Итс-групп» торгового центра «Гринвич», просившая суд арестовать счета экс-арендатора — компании Uniqlo — и взыскать с компании 66 млн рублей, заключила мировое соглашение. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. УК «Итс-групп» заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» 26 июня. Производство по делу суд прекратил в тот же день. Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» пыталась взыскать более 47 млн рублей (позже сумма исковый требований выросла до 66 млн) за аренду помещений в ТЦ «Гринвич» с бренда японской одежды Uniqlo. Компания приостановила работу в России после начала специальной военной операции. Одновременно с этим УК «Гринвича» попросила наложить арест на счета бывшего арендатора, боясь, что компания может отказаться выполнять обязательства.

В Екатеринбурге управляющая компания «Итс-групп» торгового центра «Гринвич», просившая суд арестовать счета экс-арендатора — компании Uniqlo — и взыскать с компании 66 млн рублей, заключила мировое соглашение. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. УК «Итс-групп» заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» 26 июня. Производство по делу суд прекратил в тот же день. Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» пыталась взыскать более 47 млн рублей (позже сумма исковый требований выросла до 66 млн) за аренду помещений в ТЦ «Гринвич» с бренда японской одежды Uniqlo. Компания приостановила работу в России после начала специальной военной операции. Одновременно с этим УК «Гринвича» попросила наложить арест на счета бывшего арендатора, боясь, что компания может отказаться выполнять обязательства.