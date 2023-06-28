В Екатеринбурге перекопают главный выезд из Солнечного. Карта

28 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

На улице 2-й Новосибирской и Чемпионов будут строить трамвайные пути Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге строители закроют для движения транспорта улицы в Солнечном микрорайоне. Причина — строительство трамвайных путей, сообщается на официальном городском портале. «В связи со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный будет закрыто движение на двух участках — по улице 2-й Новосибирской от дома № 68 до Чемпионов; по улице Чемпионов от дома №1 до Лучистой», — говорится в сообщении чиновников. Участок на 2-1 Новосибирской будет закрыт до 7 июля, участок на Чемпионов — с 8 по 23 июля. Также строители ограничат движение на одном из участков на Уктусе. С 8 июля по 1 октября транспорт не сможет ходить по переулку Отпускников от улицы Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по улице Рощинской. Причина — строительство улицы Рощинской. Фото: URA.RU

В Екатеринбурге строители закроют для движения транспорта улицы в Солнечном микрорайоне. Причина — строительство трамвайных путей, сообщается на официальном городском портале. «В связи со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный будет закрыто движение на двух участках — по улице 2-й Новосибирской от дома № 68 до Чемпионов; по улице Чемпионов от дома №1 до Лучистой», — говорится в сообщении чиновников. Участок на 2-1 Новосибирской будет закрыт до 7 июля, участок на Чемпионов — с 8 по 23 июля. Также строители ограничат движение на одном из участков на Уктусе. С 8 июля по 1 октября транспорт не сможет ходить по переулку Отпускников от улицы Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по улице Рощинской. Причина — строительство улицы Рощинской.