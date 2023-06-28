Фонд Путина отправит свердловских ветеранов СВО на реабилитацию в лучший спортцентр России

Фонд «Защитники Отечества» отправит участников СВО из Свердловской области на реабилитацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские ветераны СВО будут проходить реабилитацию в одном из лучших в стране спортивно-адаптивных центров. Специалисты центра имеют большой опыт работы с людьми, у которых есть ограничения по здоровью. Об этом URA.RU рассказали в президентском Фонде «Защитники Отечества».

«Государственное автономное учреждение Свердловской области „Спортивно-адаптивная школа“ станет одним из учреждений, где будут проходить реабилитацию ветераны специальной военной операции. В школе работает 34 тренера по адаптивной физкультуре, врач по спортивной медицине, психолог, массажист, специалист ЛФК», — отметили в организации.

Специалисты центра составляют индивидуальные занятия для достижения лучшего результата. «Для каждого расписывается протокол реабилитации, спортивной подготовки. У нас три этажа современных залов со специальным оборудованием, бассейн, сауна. Сегодня, по направлению свердловского филиала Фонда „Защитники отечества“ мы приняли первого ветерана СВО. Начнем нарабатывать опыт работы с такой категорией, уверен, что все у нас получится. Помочь бойцам в социализации и реабилитации — святое дело. У меня самого сын военнослужащий и сейчас находится в зоне СВО», — сказал директор свердловской «Спортивно-адаптивной школы» Игорь Степанов.

Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную, юридическую помощь участникам СВО и их семьям. Вся помощь оказывается на бесплатной основе.