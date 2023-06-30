Куйвашев поддержал КВН на фоне скандала с VIP-билетами. Фото

30 июня 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев смотрел концерт в компании Людмилы Бабушкиной (фото сделано до того, как к нему подсела семья Масляковых) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал организаторов четвертой «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге, став главным гостем концерта. Некоторые его статусные коллеги-политики, как и ожидалось, мероприятие проигнорировали — из-за неразберихи с пригласительными. В начале недели топ-чиновники обсуждали между собой, кто получил проходки в гранд-партер, и выяснилось, что немногие. По распространенной версии, в прежние годы директор МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» Игорь Данилов раздавал билеты статусным знакомым лично, и, кто ожидается на мероприятии, все понимали заранее. Поскольку Данилов в конце мая ушел в отставку, пригласительные оказались в руках у замгубернатора по соцполитике Павла Крекова (отвечает за культуру) — на его уровне, как считается, и произошел сбой. Представители истеблишмента дали понять, что бойкотируют концерт, даже если билеты им в последний момент все же достанутся. «Мы ведь не пожарная команда», — сказал корреспонденту один из фронтменов заксо. Однако перед стартом один из организаторов поделился: накануне вечером двух человек все же уговорили быть. Их фамилии не раскрываются. Новость по теме Свердловские VIP бойкотируют вечер звезд КВН из-за бардака с пригласительными Самого Крекова, кстати, обнаружить в зале не удалось. Не явился и мэр Алексей Орлов. Среди зрителей в первых рядах были министры Андрей Злоказов и Леонид Рапопорт, спикер заксо Людмила Бабушкина (сидела рядом с Куйвашевым), первый замгубернатора Алексей Шмыков. В целом четырехтысячный зал оказался заполнен — билеты, говорят, раскупили очень быстро. На сцене играли команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и сборная Дагестана — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А оценивали их участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин, Народный артист РФ Эдгард Запашный. Вел игру снова Валдис Пельш. В отличие от игры 2022 года, у комиков было минимум отсылок к Куйвашеву лично и Екатеринбургу. Зато звучали шутки по актуальной повестке. В частности, от команды «СОК» в самом начале: «Если что, Галыгин — белорус. Думаю, он договорится». Очевидно, это про недавний мятеж частной армии бизнесмена Евгения Пригожина, завершившийся после его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Для Екатеринбурга такие выступления становятся традицией Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал организаторов четвертой «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге, став главным гостем концерта. Некоторые его статусные коллеги-политики, как и ожидалось, мероприятие проигнорировали — из-за неразберихи с пригласительными. В начале недели топ-чиновники обсуждали между собой, кто получил проходки в гранд-партер, и выяснилось, что немногие. По распространенной версии, в прежние годы директор МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» Игорь Данилов раздавал билеты статусным знакомым лично, и, кто ожидается на мероприятии, все понимали заранее. Поскольку Данилов в конце мая ушел в отставку, пригласительные оказались в руках у замгубернатора по соцполитике Павла Крекова (отвечает за культуру) — на его уровне, как считается, и произошел сбой. Представители истеблишмента дали понять, что бойкотируют концерт, даже если билеты им в последний момент все же достанутся. «Мы ведь не пожарная команда», — сказал корреспонденту один из фронтменов заксо. Однако перед стартом один из организаторов поделился: накануне вечером двух человек все же уговорили быть. Их фамилии не раскрываются. Самого Крекова, кстати, обнаружить в зале не удалось. Не явился и мэр Алексей Орлов. Среди зрителей в первых рядах были министры Андрей Злоказов и Леонид Рапопорт, спикер заксо Людмила Бабушкина (сидела рядом с Куйвашевым), первый замгубернатора Алексей Шмыков. В целом четырехтысячный зал оказался заполнен — билеты, говорят, раскупили очень быстро. На сцене играли команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и сборная Дагестана — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А оценивали их участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, телеведущие Алла Михеева и Вадим Галыгин, дирижер и композитор Сергей Жилин, Народный артист РФ Эдгард Запашный. Вел игру снова Валдис Пельш. В отличие от игры 2022 года, у комиков было минимум отсылок к Куйвашеву лично и Екатеринбургу. Зато звучали шутки по актуальной повестке. В частности, от команды «СОК» в самом начале: «Если что, Галыгин — белорус. Думаю, он договорится». Очевидно, это про недавний мятеж частной армии бизнесмена Евгения Пригожина, завершившийся после его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.