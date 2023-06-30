30 июня 2023

Свердловский мэр разрешил школьникам рисовать граффити. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление надписи "Курск" на плотинке. Екатеринбург, граффити, стрит арт, курск, баллончик
Игорь Кабец разрешил школьникам рисовать «добрые» граффити Фото:

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец разрешил школьникам рисовать «добрые» граффити, которые будут напоминать жителям города о культурном наследии. Так, в Первоуральске появился арт-объект «Соболь Семен», рассказал свердловский мэр в соцсети.

«Основная задумка: разрушение стереотипа о том, что граффити — это всегда вандализм. Подростки захотели нарисовать добрые граффити, которые напоминали бы гражданам о культурном наследии своего города», — написал Игорь Кабец в своем telegram-канале.

По словам мэра Первоуральска, «Соболь Семен» будет не единственным арт-объектом, который создадут школьники. Команда подростков будет украшать город до конца лета, добавил Кабец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Уктус появится новая набережная с абрикосовыми деревьями. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском районе Сортировка может появиться квартал, как в Барселоне.

Фото:

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Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец разрешил школьникам рисовать «добрые» граффити, которые будут напоминать жителям города о культурном наследии. Так, в Первоуральске появился арт-объект «Соболь Семен», рассказал свердловский мэр в соцсети. «Основная задумка: разрушение стереотипа о том, что граффити — это всегда вандализм. Подростки захотели нарисовать добрые граффити, которые напоминали бы гражданам о культурном наследии своего города», — написал Игорь Кабец в своем telegram-канале. По словам мэра Первоуральска, «Соболь Семен» будет не единственным арт-объектом, который создадут школьники. Команда подростков будет украшать город до конца лета, добавил Кабец. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Уктус появится новая набережная с абрикосовыми деревьями. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском районе Сортировка может появиться квартал, как в Барселоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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