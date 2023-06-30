Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец разрешил школьникам рисовать «добрые» граффити, которые будут напоминать жителям города о культурном наследии. Так, в Первоуральске появился арт-объект «Соболь Семен», рассказал свердловский мэр в соцсети.
«Основная задумка: разрушение стереотипа о том, что граффити — это всегда вандализм. Подростки захотели нарисовать добрые граффити, которые напоминали бы гражданам о культурном наследии своего города», — написал Игорь Кабец в своем telegram-канале.
По словам мэра Первоуральска, «Соболь Семен» будет не единственным арт-объектом, который создадут школьники. Команда подростков будет украшать город до конца лета, добавил Кабец.
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