Челябинские дети с редкими заболеваниями получили спецпитание после вмешательства прокуратуры

Прокуратура указала минздраву региона на недочеты в организации закупок лечебного питания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области 18 детей с редкими заболеваниями обеспечены специальным лечебным питанием после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова дети из Челябинской области, страдающие редким заболеванием, обеспечены специальным лечебным питанием. […] В результате принятых мер реагирования в регионе сформирован резерв лечебного питания, 18 детей, состоящих в регионе на учете с диагнозом фенилкетонурия, обеспечены лечебным питанием на весь 2023 год», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что с жалобой обратилась мать пятилетней девочки с редким заболеванием. Лечебное питание ребенку не выдавалось из-за его дефицита в аптеках Челябинска. Проверка выявила факты недостаточности запасов лечебного питания и другого типа, в котором нуждаются семеро детей с аналогичным заболеванием.

«Это стало возможным в связи с просчетами в деятельности регионального министерства здравоохранения, которым не были приняты меры по организации закупок для формирования неснижаемого запаса лечебного питания. Только в ходе прокурорской проверки проведены необходимые конкурсные процедуры и заключены государственные контракты», — отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что прокурор внес представление первому замгубернатора Челябинской области. Оно рассмотрено и удовлетворено. По иску прокурора в пользу матери пятилетней девочки с минздрава региона взыскан моральный вред.