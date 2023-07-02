Пермякам предлагают строить мост за зарплату в 240 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками на строительстве моста. Работодатели обещают заплатить 240 тысяч рублей за три месяца работы. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа».
«Набираем сварщиков на строительство моста. Зарплата за три месяца работы — 240 тысяч рублей. Чем нужно будет заниматься: работа с ручной дуговой сваркой, соблюдение режима сварки и работа на основе разработанного плана», — говорится в объявлении.
Работодатели обещают предоставить бесплатные проживание и обед, а также компенсацию проезда. От сотрудника они требуют опыт и удостоверение работы сварщиком.
Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей.
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