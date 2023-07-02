02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Пермякам предлагают строить мост за зарплату в 240 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Работодатели обещают платить 240 тысяч рублей за три месяца Фото:

Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками на строительстве моста. Работодатели обещают заплатить 240 тысяч рублей за три месяца работы. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа».

«Набираем сварщиков на строительство моста. Зарплата за три месяца работы — 240 тысяч рублей. Чем нужно будет заниматься: работа с ручной дуговой сваркой, соблюдение режима сварки и работа на основе разработанного плана», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают предоставить бесплатные проживание и обед, а также компенсацию проезда. От сотрудника они требуют опыт и удостоверение работы сварщиком.

Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками на строительстве моста. Работодатели обещают заплатить 240 тысяч рублей за три месяца работы. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Работа». «Набираем сварщиков на строительство моста. Зарплата за три месяца работы — 240 тысяч рублей. Чем нужно будет заниматься: работа с ручной дуговой сваркой, соблюдение режима сварки и работа на основе разработанного плана», — говорится в объявлении. Работодатели обещают предоставить бесплатные проживание и обед, а также компенсацию проезда. От сотрудника они требуют опыт и удостоверение работы сварщиком. Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...