В Екатеринбурге операторы FPV-дронов покажут, как бить по целям

В технопарке «Университетский», где в апреле открыли полигон для испытания дронов, пройдут состязания среди операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они будут бороться за звание лучших в нескольких категориях: сброс груза на точность, дрон-дартс, имитация атаки FPV-дроном (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU) движущегося автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Лаборатории Будущего» — организатора мероприятия.
«Беспилотный биатлон — это мероприятие, призванное привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения БПЛА в сегодняшних реалиях. Участники, среди которых спортсмены и военнослужащие, смогут продемонстрировать свои навыки в дисциплинах приближенных к реальным условиям», — говорится в анонсе мероприятия.
Соревнования пройдут по нескольким направлениям: сброс груза на точность в цель с высоты 70 метров; сброс груза на точность и время в цель, имитирующую танковый люк, с высоты 20 метров; дрон-дартс — поражение мишени специальным щупом на FPV-дроне и имитация атаки дроном автомобиля. К участию приглашают всех желающих. Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Соревнования состоятся 9 июля на полигоне для испытания дронов, который недавно открыли рядом с технопарком «Университетский».
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