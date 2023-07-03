В Екатеринбурге операторы FPV-дронов покажут, как бить по целям

В Екатеринбурге пройдет турнир среди операторов беспилотников

03 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

9 июля в технопарке «Университетский» операторы беспилотников будут показывать свои умения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В технопарке «Университетский», где в апреле открыли полигон для испытания дронов, пройдут состязания среди операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они будут бороться за звание лучших в нескольких категориях: сброс груза на точность, дрон-дартс, имитация атаки FPV-дроном (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU) движущегося автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Лаборатории Будущего» — организатора мероприятия. «Беспилотный биатлон — это мероприятие, призванное привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения БПЛА в сегодняшних реалиях. Участники, среди которых спортсмены и военнослужащие, смогут продемонстрировать свои навыки в дисциплинах приближенных к реальным условиям», — говорится в анонсе мероприятия. Соревнования пройдут по нескольким направлениям: сброс груза на точность в цель с высоты 70 метров; сброс груза на точность и время в цель, имитирующую танковый люк, с высоты 20 метров; дрон-дартс — поражение мишени специальным щупом на FPV-дроне и имитация атаки дроном автомобиля. К участию приглашают всех желающих. Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Соревнования состоятся 9 июля на полигоне для испытания дронов, который недавно открыли рядом с технопарком «Университетский». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В технопарке «Университетский», где в апреле открыли полигон для испытания дронов, пройдут состязания среди операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они будут бороться за звание лучших в нескольких категориях: сброс груза на точность, дрон-дартс, имитация атаки FPV-дроном (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU) движущегося автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Лаборатории Будущего» — организатора мероприятия. «Беспилотный биатлон — это мероприятие, призванное привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения БПЛА в сегодняшних реалиях. Участники, среди которых спортсмены и военнослужащие, смогут продемонстрировать свои навыки в дисциплинах приближенных к реальным условиям», — говорится в анонсе мероприятия. Соревнования пройдут по нескольким направлениям: сброс груза на точность в цель с высоты 70 метров; сброс груза на точность и время в цель, имитирующую танковый люк, с высоты 20 метров; дрон-дартс — поражение мишени специальным щупом на FPV-дроне и имитация атаки дроном автомобиля. К участию приглашают всех желающих. Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Соревнования состоятся 9 июля на полигоне для испытания дронов, который недавно открыли рядом с технопарком «Университетский».