03 июля 2023

Жители Челябинска не боятся увольнений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, квитанция, вакансии, увольнение, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
В регионе 76% трудоустроенных соискателей уверены, что у работодателя нет планов по их увольнению Фото:

В Челябинской области 76% трудоустроенных граждан не опасаются остаться без работы. При этом 16% все-таки чувствуют угрозу увольнения. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh ru.

«Во втором квартале 2023 года лишь 16% трудоустроенных соискателей из Челябинской области полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. 76% трудоустроенных граждан такой тревоги не испытывают. Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, в первом квартале текущего года угрозу увольнения испытывали 30% челябинцев», — сообщили в пресс-службе hh ru.

В целом по России угрозы увольнения боятся 20% респондентов. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30%), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%). И, напротив, в таких сферах как «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%), по мнению южноуральцев, мала вероятность угрозы увольнения по инициативе работодателя.

При этом 76% трудоустроенных соискателей в регионе считают, что у их работодателя нет планов по их увольнению. Они ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе, что не мешает им рассматривать вакансии и задумываться о смене компании.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 76% трудоустроенных граждан не опасаются остаться без работы. При этом 16% все-таки чувствуют угрозу увольнения. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh ru. «Во втором квартале 2023 года лишь 16% трудоустроенных соискателей из Челябинской области полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. 76% трудоустроенных граждан такой тревоги не испытывают. Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, в первом квартале текущего года угрозу увольнения испытывали 30% челябинцев», — сообщили в пресс-службе hh ru. В целом по России угрозы увольнения боятся 20% респондентов. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30%), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%). И, напротив, в таких сферах как «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%), по мнению южноуральцев, мала вероятность угрозы увольнения по инициативе работодателя. При этом 76% трудоустроенных соискателей в регионе считают, что у их работодателя нет планов по их увольнению. Они ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе, что не мешает им рассматривать вакансии и задумываться о смене компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...