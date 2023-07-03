Жители Челябинска не боятся увольнений

04 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

В регионе 76% трудоустроенных соискателей уверены, что у работодателя нет планов по их увольнению Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области 76% трудоустроенных граждан не опасаются остаться без работы. При этом 16% все-таки чувствуют угрозу увольнения. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh ru. «Во втором квартале 2023 года лишь 16% трудоустроенных соискателей из Челябинской области полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. 76% трудоустроенных граждан такой тревоги не испытывают. Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, в первом квартале текущего года угрозу увольнения испытывали 30% челябинцев», — сообщили в пресс-службе hh ru. В целом по России угрозы увольнения боятся 20% респондентов. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30%), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%). И, напротив, в таких сферах как «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%), по мнению южноуральцев, мала вероятность угрозы увольнения по инициативе работодателя. При этом 76% трудоустроенных соискателей в регионе считают, что у их работодателя нет планов по их увольнению. Они ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе, что не мешает им рассматривать вакансии и задумываться о смене компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области 76% трудоустроенных граждан не опасаются остаться без работы. При этом 16% все-таки чувствуют угрозу увольнения. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований сервиса по поиску работы hh ru. «Во втором квартале 2023 года лишь 16% трудоустроенных соискателей из Челябинской области полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. 76% трудоустроенных граждан такой тревоги не испытывают. Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, в первом квартале текущего года угрозу увольнения испытывали 30% челябинцев», — сообщили в пресс-службе hh ru. В целом по России угрозы увольнения боятся 20% респондентов. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Закупки» (30%), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), а также «Безопасность» (24%). И, напротив, в таких сферах как «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%), по мнению южноуральцев, мала вероятность угрозы увольнения по инициативе работодателя. При этом 76% трудоустроенных соискателей в регионе считают, что у их работодателя нет планов по их увольнению. Они ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе, что не мешает им рассматривать вакансии и задумываться о смене компании.