В Челябинскую область возвращается аномальная жара. Скрин

Температура в Челябинской области к 5 июля достигнет 33 градусов

04 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В Челябинскую область возвращается лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дневные температуры в Челябинской области достигнут 32-33 градусов в ближайшие трое суток. Об этом сообщили 4 апреля в региональном гидрометеоцентре. «В среду, 5 июля, в Челябинской области днем ожидается 28-33 градуса. Два последующих дня, 6 и 7 июля, также будут жаркими: 27-32 градуса. Теплыми будут и ночи: от 13 до 18 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем и ночью 5 и 6 июля ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к пятнице. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Дневные температуры в Челябинской области достигнут 32-33 градусов в ближайшие трое суток. Об этом сообщили 4 апреля в региональном гидрометеоцентре. «В среду, 5 июля, в Челябинской области днем ожидается 28-33 градуса. Два последующих дня, 6 и 7 июля, также будут жаркими: 27-32 градуса. Теплыми будут и ночи: от 13 до 18 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем и ночью 5 и 6 июля ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к пятнице.