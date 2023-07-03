В Челябинскую область возвращается лето
Дневные температуры в Челябинской области достигнут 32-33 градусов в ближайшие трое суток. Об этом сообщили 4 апреля в региональном гидрометеоцентре.
«В среду, 5 июля, в Челябинской области днем ожидается 28-33 градуса. Два последующих дня, 6 и 7 июля, также будут жаркими: 27-32 градуса. Теплыми будут и ночи: от 13 до 18 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.
При этом днем и ночью 5 и 6 июля ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к пятнице.
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