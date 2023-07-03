03 июля 2023

В Челябинскую область возвращается аномальная жара. Скрин

Температура в Челябинской области к 5 июля достигнет 33 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
В Челябинскую область возвращается лето Фото:

Дневные температуры в Челябинской области достигнут 32-33 градусов в ближайшие трое суток. Об этом сообщили 4 апреля в региональном гидрометеоцентре.

«В среду, 5 июля, в Челябинской области днем ожидается 28-33 градуса. Два последующих дня, 6 и 7 июля, также будут жаркими: 27-32 градуса. Теплыми будут и ночи: от 13 до 18 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом днем и ночью 5 и 6 июля ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к пятнице.

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Дневные температуры в Челябинской области достигнут 32-33 градусов в ближайшие трое суток. Об этом сообщили 4 апреля в региональном гидрометеоцентре. «В среду, 5 июля, в Челябинской области днем ожидается 28-33 градуса. Два последующих дня, 6 и 7 июля, также будут жаркими: 27-32 градуса. Теплыми будут и ночи: от 13 до 18 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем и ночью 5 и 6 июля ожидаются дожди и грозы. Осадки прекратятся лишь к пятнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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