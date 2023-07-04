Свердловский омбудсмен экстренно вылетела в Москву

Свердловский омбудсмен Мерзлякова поехала решать проблему мигрантов в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет
Татьяна Мерзлякова обсудит проблемы мигрантов, участвующих в спецоперации Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уехала в Москву, где проведет ряд рабочих встреч. На одной из них Мерзлякова поднимет важную тему, связанную с миграционной политикой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.

«Татьяна Мерзлякова в срочном порядке уехала в Москву. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с миграционной политикой. Также омбудсмен обсудит вопросы, касающиеся прав мигрантов в России. Кроме всего, Мерзлякова не оставит без внимания вопросы, связанные с мигрантами, которые ушли на СВО в качестве добровольцев. Татьяна Георгиевна поднимет вопрос об упрощенном получении российского гражданства для мигрантов, которые отстаивают интересы страны на фронте», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой. Оперативно комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов нелегалов. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании областного заксобрания.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уехала в Москву, где проведет ряд рабочих встреч. На одной из них Мерзлякова поднимет важную тему, связанную с миграционной политикой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Татьяна Мерзлякова в срочном порядке уехала в Москву. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с миграционной политикой. Также омбудсмен обсудит вопросы, касающиеся прав мигрантов в России. Кроме всего, Мерзлякова не оставит без внимания вопросы, связанные с мигрантами, которые ушли на СВО в качестве добровольцев. Татьяна Георгиевна поднимет вопрос об упрощенном получении российского гражданства для мигрантов, которые отстаивают интересы страны на фронте», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов нелегалов. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании областного заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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