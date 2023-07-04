Свердловский омбудсмен экстренно вылетела в Москву

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уехала в Москву, где проведет ряд рабочих встреч. На одной из них Мерзлякова поднимет важную тему, связанную с миграционной политикой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.
«Татьяна Мерзлякова в срочном порядке уехала в Москву. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с миграционной политикой. Также омбудсмен обсудит вопросы, касающиеся прав мигрантов в России. Кроме всего, Мерзлякова не оставит без внимания вопросы, связанные с мигрантами, которые ушли на СВО в качестве добровольцев. Татьяна Георгиевна поднимет вопрос об упрощенном получении российского гражданства для мигрантов, которые отстаивают интересы страны на фронте», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой. Оперативно комментарий получить не удалось.
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов нелегалов. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании областного заксобрания.
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