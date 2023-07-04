Свердловский омбудсмен экстренно вылетела в Москву

Свердловский омбудсмен Мерзлякова поехала решать проблему мигрантов в Москву

04 июля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова обсудит проблемы мигрантов, участвующих в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уехала в Москву, где проведет ряд рабочих встреч. На одной из них Мерзлякова поднимет важную тему, связанную с миграционной политикой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Татьяна Мерзлякова в срочном порядке уехала в Москву. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с миграционной политикой. Также омбудсмен обсудит вопросы, касающиеся прав мигрантов в России. Кроме всего, Мерзлякова не оставит без внимания вопросы, связанные с мигрантами, которые ушли на СВО в качестве добровольцев. Татьяна Георгиевна поднимет вопрос об упрощенном получении российского гражданства для мигрантов, которые отстаивают интересы страны на фронте», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов нелегалов. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании областного заксобрания.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уехала в Москву, где проведет ряд рабочих встреч. На одной из них Мерзлякова поднимет важную тему, связанную с миграционной политикой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Татьяна Мерзлякова в срочном порядке уехала в Москву. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с миграционной политикой. Также омбудсмен обсудит вопросы, касающиеся прав мигрантов в России. Кроме всего, Мерзлякова не оставит без внимания вопросы, связанные с мигрантами, которые ушли на СВО в качестве добровольцев. Татьяна Георгиевна поднимет вопрос об упрощенном получении российского гражданства для мигрантов, которые отстаивают интересы страны на фронте», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к Татьяне Мерзляковой. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области за 2022 год почти на 25% выросло число мигрантов нелегалов. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков на заседании областного заксобрания.