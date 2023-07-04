04 июля 2023

В Екатеринбурге эвакуируют пятиэтажку из-за возгорания крыши. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные эвакуировали жильцов Фото:

В Екатеринбурге загорелась кровля крыши в пятиэтажном жилом доме на улице Первомайская. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Ранним утром поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской. Произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В данный момент проводится эвакуация жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области.

В тушении пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Обновлено в 07:04 (05:04 московское время): добавлен комментарий МЧС Свердловской области.

«В 06:57 (местного времени) пожарные локализовали пожар на площади 300 кв. м. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника. Для удаления дыма из подъездов применяется тактическая вентиляция», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге загорелась кровля крыши в пятиэтажном жилом доме на улице Первомайская. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Ранним утром поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской. Произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В данный момент проводится эвакуация жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области. В тушении пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Обновлено в 07:04 (05:04 московское время): добавлен комментарий МЧС Свердловской области. «В 06:57 (местного времени) пожарные локализовали пожар на площади 300 кв. м. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника. Для удаления дыма из подъездов применяется тактическая вентиляция», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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