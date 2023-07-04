В Екатеринбурге загорелась кровля крыши в пятиэтажном жилом доме на улице Первомайская. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«Ранним утром поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской. Произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В данный момент проводится эвакуация жильцов», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС Свердловской области.
В тушении пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Обновлено в 07:04 (05:04 московское время): добавлен комментарий МЧС Свердловской области.
«В 06:57 (местного времени) пожарные локализовали пожар на площади 300 кв. м. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника. Для удаления дыма из подъездов применяется тактическая вентиляция», — добавили в пресс-службе ведомства.
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