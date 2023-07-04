Мэр Екатеринбурга изменит правила избрания почетных граждан

05 июля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Достойных будут награждать в ККТ «Космос» — на большом приеме в разгар празднования юбилея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в честь 300-летия города предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» 10 людям, а не только одному, как это обычно бывает. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «В связи с празднованием 300-летнего юбилея города Екатеринбурга <…> предлагается в 2023 году присвоение почетного звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ организовать также накануне исторической даты основания города Екатеринбурга (18 ноября) не более чем 10 лицам», — указано в пояснительной записке. В настоящий момент положение допускает присвоение звания только одному гражданину в год. Ранее стало известно, что на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году претендуют 19 человек, фаворитов среди них — пятеро. Это — гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин, зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в честь 300-летия города предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» 10 людям, а не только одному, как это обычно бывает. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «В связи с празднованием 300-летнего юбилея города Екатеринбурга <…> предлагается в 2023 году присвоение почетного звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ организовать также накануне исторической даты основания города Екатеринбурга (18 ноября) не более чем 10 лицам», — указано в пояснительной записке. В настоящий момент положение допускает присвоение звания только одному гражданину в год. Ранее стало известно, что на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году претендуют 19 человек, фаворитов среди них — пятеро. Это — гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин, зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.