04 июля 2023

Мэр Екатеринбурга изменит правила избрания почетных граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград в Доме Севастьянова. Екатеринбург, губернатор со, почетный гражданин свердловской области
Достойных будут награждать в ККТ «Космос» — на большом приеме в разгар празднования юбилея Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в честь 300-летия города предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» 10 людям, а не только одному, как это обычно бывает. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

«В связи с празднованием 300-летнего юбилея города Екатеринбурга <…> предлагается в 2023 году присвоение почетного звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ организовать также накануне исторической даты основания города Екатеринбурга (18 ноября) не более чем 10 лицам», — указано в пояснительной записке. В настоящий момент положение допускает присвоение звания только одному гражданину в год.

Ранее стало известно, что на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году претендуют 19 человек, фаворитов среди них — пятеро. Это — гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин, зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в честь 300-летия города предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» 10 людям, а не только одному, как это обычно бывает. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «В связи с празднованием 300-летнего юбилея города Екатеринбурга <…> предлагается в 2023 году присвоение почетного звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ организовать также накануне исторической даты основания города Екатеринбурга (18 ноября) не более чем 10 лицам», — указано в пояснительной записке. В настоящий момент положение допускает присвоение звания только одному гражданину в год. Ранее стало известно, что на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году претендуют 19 человек, фаворитов среди них — пятеро. Это — гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин, зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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