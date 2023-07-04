Медики не смогли открыть травмпункт для покалеченной пермячки. Видео

Медики не смогли открыть травмпункт для покалеченной пермячки. Видео

05 июля 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Ни один ключ не подошел к замку и дверь осталась закрытой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми, получившая травму ноги, не смогла попасть в травмпункт на ул. Куйбышева, 111. Ключи, которые были у медиков, не подходили к замку на дверях. Видеозапись с места событий девушка опубликовала в сообществе «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте». «У меня очень сильно болела нога. Приехала в травмпункт на ул. Куйбышева, 111. Там висит вывеска, что вход в травмпункт только через поликлинику, но двери поликлиники оказались заперты», — возмущается девушка. После того, как пермячка позвонила в звонок, к ней вышла сотрудница медучреждения, но все ключи, которые ей удалось найти не подходили к этой двери, а где находится сторож, женщина не знала и предложила просто подождать. По словам девушки, она больше часа простояла перед закрытыми дверями, в надежде, что кто-то их откроет. В результате пермячке пришлось ехать в другой травмпункт, где ей оказали необходимую помощь. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

Жительница Перми, получившая травму ноги, не смогла попасть в травмпункт на ул. Куйбышева, 111. Ключи, которые были у медиков, не подходили к замку на дверях. Видеозапись с места событий девушка опубликовала в сообществе «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте». «У меня очень сильно болела нога. Приехала в травмпункт на ул. Куйбышева, 111. Там висит вывеска, что вход в травмпункт только через поликлинику, но двери поликлиники оказались заперты», — возмущается девушка. После того, как пермячка позвонила в звонок, к ней вышла сотрудница медучреждения, но все ключи, которые ей удалось найти не подходили к этой двери, а где находится сторож, женщина не знала и предложила просто подождать. По словам девушки, она больше часа простояла перед закрытыми дверями, в надежде, что кто-то их откроет. В результате пермячке пришлось ехать в другой травмпункт, где ей оказали необходимую помощь. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.