Европейские лидеры в ночь на 5 июля убеждали президента Украины Владимира Зеленского не совершать провокаций на Запорожской АЭС. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого [на Запорожской АЭС] не произошло», — рассказал Карчаа. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что напряженная ситуация вокруг АЭС будет сохраняться до начала саммита НАТО, который начнется 11 июля.
Ранее Карчаа сообщал, что Украина намерена нанести удар по Запорожской АЭС. По его словам, Киев хочет атаковать ЗАЭС ракетой «Точка-У», передает MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об исходящих от киевского режима угрозах провокации на ЗАЭС, пишет RT.
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