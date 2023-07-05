Российские войска показали кадры разгрома польской техники на Украине. Видео

06 июля 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Россия поразила польскую САУ на соледараском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства была уничтожена на соледарском направлении. Видео с подрывом техники ВСУ опубликовал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады Вооруженных сил России. «Днем обнаружили Krab калибра 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские военные — ред.) уезжают, решили поразить его ночью», — прокомментировал видео артиллерист. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после попадания ракеты у САУ подорвался боекомплект и она загорелась. Российское подразделение смогло обнаружить Krab при помощи тепловизионного оборудования. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине технику. Однако она оказалась не приспособлена к боям в зоне спецоперации. В частности, артиллерийские установки западного образца не могут вести постоянный огонь, в отличие от советских. Украина несет большие потери при контрнаступлении. Так, с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства была уничтожена на соледарском направлении. Видео с подрывом техники ВСУ опубликовал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады Вооруженных сил России. «Днем обнаружили Krab калибра 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские военные — ред.) уезжают, решили поразить его ночью», — прокомментировал видео артиллерист. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после попадания ракеты у САУ подорвался боекомплект и она загорелась. Российское подразделение смогло обнаружить Krab при помощи тепловизионного оборудования. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине технику. Однако она оказалась не приспособлена к боям в зоне спецоперации. В частности, артиллерийские установки западного образца не могут вести постоянный огонь, в отличие от советских. Украина несет большие потери при контрнаступлении. Так, с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT.