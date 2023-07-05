05 июля 2023

Российские войска показали кадры разгрома польской техники на Украине. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия, пушка, stock
Россия поразила польскую САУ на соледараском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства была уничтожена на соледарском направлении. Видео с подрывом техники ВСУ опубликовал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады Вооруженных сил России.

«Днем обнаружили Krab калибра 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские военные — ред.) уезжают, решили поразить его ночью», — прокомментировал видео артиллерист. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после попадания ракеты у САУ подорвался боекомплект и она загорелась. Российское подразделение смогло обнаружить Krab при помощи тепловизионного оборудования.

После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине технику. Однако она оказалась не приспособлена к боям в зоне спецоперации. В частности, артиллерийские установки западного образца не могут вести постоянный огонь, в отличие от советских.

Украина несет большие потери при контрнаступлении. Так, с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT.

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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства была уничтожена на соледарском направлении. Видео с подрывом техники ВСУ опубликовал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады Вооруженных сил России. «Днем обнаружили Krab калибра 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские военные — ред.) уезжают, решили поразить его ночью», — прокомментировал видео артиллерист. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после попадания ракеты у САУ подорвался боекомплект и она загорелась. Российское подразделение смогло обнаружить Krab при помощи тепловизионного оборудования. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине технику. Однако она оказалась не приспособлена к боям в зоне спецоперации. В частности, артиллерийские установки западного образца не могут вести постоянный огонь, в отличие от советских. Украина несет большие потери при контрнаступлении. Так, с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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