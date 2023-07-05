05 июля 2023

Челябинка спрятала наркотики в морковку, чтобы передать в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, овощи, продуктовый магазин, морковь
Женщина спрятала наркотики в морковь по просьбе знакомого Фото:

В Челябинске задержали 45-летнюю женщину, спрятавшую в морковку наркотики, чтобы их передать в колонию. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«С задержанной 1978 года рождения связался знакомый и попросил за плату помочь передать наркотики отбывающим наказание. Посылку нужно было спрятать в морковь и отдать курьеру», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее судимая челябинка согласилась на участие в схеме. Переданные метадон, канабис, гашиш и сильнодействующий лекарственный препарат она «упаковала» в корнеплоды. Курьер забрал овощи со свертками внутри, но они были изъяты при досмотре передачки. Общая масса запрещенных веществ превысила 12 граммов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 стати 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств, растений или психотропных веществ). Подозреваемая взята под стражу.

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В Челябинске задержали 45-летнюю женщину, спрятавшую в морковку наркотики, чтобы их передать в колонию. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С задержанной 1978 года рождения связался знакомый и попросил за плату помочь передать наркотики отбывающим наказание. Посылку нужно было спрятать в морковь и отдать курьеру», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее судимая челябинка согласилась на участие в схеме. Переданные метадон, канабис, гашиш и сильнодействующий лекарственный препарат она «упаковала» в корнеплоды. Курьер забрал овощи со свертками внутри, но они были изъяты при досмотре передачки. Общая масса запрещенных веществ превысила 12 граммов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 стати 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств, растений или психотропных веществ). Подозреваемая взята под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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