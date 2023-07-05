Челябинка спрятала наркотики в морковку, чтобы передать в колонию

06 июля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Женщина спрятала наркотики в морковь по просьбе знакомого Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске задержали 45-летнюю женщину, спрятавшую в морковку наркотики, чтобы их передать в колонию. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С задержанной 1978 года рождения связался знакомый и попросил за плату помочь передать наркотики отбывающим наказание. Посылку нужно было спрятать в морковь и отдать курьеру», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее судимая челябинка согласилась на участие в схеме. Переданные метадон, канабис, гашиш и сильнодействующий лекарственный препарат она «упаковала» в корнеплоды. Курьер забрал овощи со свертками внутри, но они были изъяты при досмотре передачки. Общая масса запрещенных веществ превысила 12 граммов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 стати 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств, растений или психотропных веществ). Подозреваемая взята под стражу.

В Челябинске задержали 45-летнюю женщину, спрятавшую в морковку наркотики, чтобы их передать в колонию. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «С задержанной 1978 года рождения связался знакомый и попросил за плату помочь передать наркотики отбывающим наказание. Посылку нужно было спрятать в морковь и отдать курьеру», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее судимая челябинка согласилась на участие в схеме. Переданные метадон, канабис, гашиш и сильнодействующий лекарственный препарат она «упаковала» в корнеплоды. Курьер забрал овощи со свертками внутри, но они были изъяты при досмотре передачки. Общая масса запрещенных веществ превысила 12 граммов. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 стати 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств, растений или психотропных веществ). Подозреваемая взята под стражу.