Мэр Чердыни заставила предприятие пермского депутата отремонтировать дорогу

06 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Анна Батагова заверила, что «Соликамскбумпром» восстановит разбитую лесовозами дорогу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чердынском муниципальном округе Пермского края будет отремонтирована дорога из Перми в село Бондюг. Об этом на своей странице сообщила глава территории Анна Батагова. Чиновница пояснила, что дорога, по которой вывозят лес большегрузы предприятия «Соликамскбумпром», «превратилась в месиво». Ранее мэрия предлагала предприятию восстановить дорогу за свой счет либо прекратить вывоз древесины по ней. «Дорога Чердынь—Бондюг разбита большегрузными машинами „Соликамскбумпром“, которые вывозят лес. Проблема не раз поднималась на встречах с жителями села Бондюг. В последнее время жалобы участились. Я провела переговоры с директором предприятия по лесозаготовкам Вячеславом Трошевым. Он заверил, что до конца недели „Соликамскбумпром“ займется восстановительными работами», — рассказала Батагова своим подписчикам в соцсети. Также глава Чердынского округа напомнила, что администрация планировала отремонтировать дорогу между Чердынью и Бондюгом в 2025 году. Однако ремонт удалось перенести на более ранний срок. Начать ремонт местные власти рассчитывают уже в этом году. Определен подрядчик, который восстановит два километра дорожного полотна, — ОАО «Уралстройсервис». Работы должны завершиться до 30 ноября. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Президентом предприятия является депутат законодательного собрания Прикамья Виктор Баранов. По итогам 2022 года завод получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Чердынском муниципальном округе Пермского края будет отремонтирована дорога из Перми в село Бондюг. Об этом на своей странице сообщила глава территории Анна Батагова. Чиновница пояснила, что дорога, по которой вывозят лес большегрузы предприятия «Соликамскбумпром», «превратилась в месиво». Ранее мэрия предлагала предприятию восстановить дорогу за свой счет либо прекратить вывоз древесины по ней. «Дорога Чердынь—Бондюг разбита большегрузными машинами „Соликамскбумпром“, которые вывозят лес. Проблема не раз поднималась на встречах с жителями села Бондюг. В последнее время жалобы участились. Я провела переговоры с директором предприятия по лесозаготовкам Вячеславом Трошевым. Он заверил, что до конца недели „Соликамскбумпром“ займется восстановительными работами», — рассказала Батагова своим подписчикам в соцсети. Также глава Чердынского округа напомнила, что администрация планировала отремонтировать дорогу между Чердынью и Бондюгом в 2025 году. Однако ремонт удалось перенести на более ранний срок. Начать ремонт местные власти рассчитывают уже в этом году. Определен подрядчик, который восстановит два километра дорожного полотна, — ОАО «Уралстройсервис». Работы должны завершиться до 30 ноября. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Президентом предприятия является депутат законодательного собрания Прикамья Виктор Баранов. По итогам 2022 года завод получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей.