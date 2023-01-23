Завод пермского депутата взял кредит на полтора миллиарда рублей

Пермский завод «Соликамскбумпром» получил кредит в 1,5 млрд рублей
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Поручителем по кредиту выступает дочерняя компания предприятия Фото:

Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, взял кредит на 1,5 млрд рублей. Речь о договоре, заключенном между заводом и ПАО «Промсвязьбанк», поручителем по которому выступило ОАО «Кочеволес» — дочерняя компания предприятия. Информация содержится в решении общих собраний акционеров, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Одобрить, заключенный Обществом договор поручительства с ПАО „Промсвязьбанк“, являющийся крупной сделкой, соответствии с которым Общество солидарно с заемщиком АО „Соликамскбумпром“. Отвечает перед ПАО „Промсвязьбанк“ в том же объеме, как и заемщик, по договору об открытии кредитной линии от 28 октября 2022 года. Лимит задолженности — 1,5 млрд рублей. Срок погашения — 27 декабря 2024 года включительно», — сообщается в документе.

По условиям договора поручительства лимит задолженности и процентная ставка могут быть увеличены не более чем в три раза, срок погашения долга — не более чем в пять раз. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих отечественных производителей газетной бумаги. По данным сервиса СБИС, в прошлом году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов.

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Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, взял кредит на 1,5 млрд рублей. Речь о договоре, заключенном между заводом и ПАО «Промсвязьбанк», поручителем по которому выступило ОАО «Кочеволес» — дочерняя компания предприятия. Информация содержится в решении общих собраний акционеров, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Одобрить, заключенный Обществом договор поручительства с ПАО „Промсвязьбанк“, являющийся крупной сделкой, соответствии с которым Общество солидарно с заемщиком АО „Соликамскбумпром“. Отвечает перед ПАО „Промсвязьбанк“ в том же объеме, как и заемщик, по договору об открытии кредитной линии от 28 октября 2022 года. Лимит задолженности — 1,5 млрд рублей. Срок погашения — 27 декабря 2024 года включительно», — сообщается в документе. По условиям договора поручительства лимит задолженности и процентная ставка могут быть увеличены не более чем в три раза, срок погашения долга — не более чем в пять раз. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих отечественных производителей газетной бумаги. По данным сервиса СБИС, в прошлом году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает депутат заксобрания Пермского края Виктор Баранов.
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