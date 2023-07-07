Federalist: Путин нанес Западу унизительное поражение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин одержит победу на Украине, считает Блейк Фото:

Президент России Владимир Путин нанес унизительное поражение Западу, показав слабость военно-промышленного комплекса США. Об этом заявил обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк.

По его мнению, США не могут производить достаточно оружия, чтобы удовлетворить спрос Украины и помочь ей выиграть в конфликте. «Путин одержит победу и нанесет Западу унизительное поражение», — заявил Блейк. Неспособность Штатов производить ресурсы в нужных объемах может обернуться трагедией для Киева и западных стран, отметил колумнист.

Ранее Германия пошла против США в вопросе передачи кассетных боеприпасов ВСУ. Это противоречит конвенции по данному типу оружия, заявила премьер-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин нанес унизительное поражение Западу, показав слабость военно-промышленного комплекса США. Об этом заявил обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк. По его мнению, США не могут производить достаточно оружия, чтобы удовлетворить спрос Украины и помочь ей выиграть в конфликте. «Путин одержит победу и нанесет Западу унизительное поражение», — заявил Блейк. Неспособность Штатов производить ресурсы в нужных объемах может обернуться трагедией для Киева и западных стран, отметил колумнист. Ранее Германия пошла против США в вопросе передачи кассетных боеприпасов ВСУ. Это противоречит конвенции по данному типу оружия, заявила премьер-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...