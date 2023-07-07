Federalist: Путин нанес Западу унизительное поражение

07 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Путин одержит победу на Украине, считает Блейк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин нанес унизительное поражение Западу, показав слабость военно-промышленного комплекса США. Об этом заявил обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк. По его мнению, США не могут производить достаточно оружия, чтобы удовлетворить спрос Украины и помочь ей выиграть в конфликте. «Путин одержит победу и нанесет Западу унизительное поражение», — заявил Блейк. Неспособность Штатов производить ресурсы в нужных объемах может обернуться трагедией для Киева и западных стран, отметил колумнист. Ранее Германия пошла против США в вопросе передачи кассетных боеприпасов ВСУ. Это противоречит конвенции по данному типу оружия, заявила премьер-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Президент России Владимир Путин нанес унизительное поражение Западу, показав слабость военно-промышленного комплекса США. Об этом заявил обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк. По его мнению, США не могут производить достаточно оружия, чтобы удовлетворить спрос Украины и помочь ей выиграть в конфликте. «Путин одержит победу и нанесет Западу унизительное поражение», — заявил Блейк. Неспособность Штатов производить ресурсы в нужных объемах может обернуться трагедией для Киева и западных стран, отметил колумнист. Ранее Германия пошла против США в вопросе передачи кассетных боеприпасов ВСУ. Это противоречит конвенции по данному типу оружия, заявила премьер-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.