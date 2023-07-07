В Госдуме РФ объяснили, зачем Киев «бросает людей на пулеметы»

Слуцкий: из-за провала контрнаступления ВСУ киевский режим «бросает людей на пулеметы»

07 июля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Киев пытается показать западным странам успех на поле боя, сообщил Леонид Слуцкий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за провала в контрнаступлении киевский режим «бросает людей на пулеметы». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, таким образом ВСУ пытаются показать успехи на поле боя. «Все потуги хунты тщетны, контрнаступление проваливается и захлебывается. Поэтому Киеву не остается ничего иного, кроме как в прямом смысле бросать людей на пулеметы», — заявил Слуцкий. Его слова передает argumenti.ru. По словам Слуцкого, Киев предпринимает попытки показать успехи на поле боя, чтобы оправдаться перед Западом. Он отметил, что это делается намеренно перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля в Вильнюсе. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие уничтожили почти все танки Leopard на трех направлениях, которые были отправлены украинским бойцам Польшей и Португалией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов планируют диверсию на Запорожской АЭС, передает телеканал 360.

Из-за провала в контрнаступлении киевский режим «бросает людей на пулеметы». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, таким образом ВСУ пытаются показать успехи на поле боя. «Все потуги хунты тщетны, контрнаступление проваливается и захлебывается. Поэтому Киеву не остается ничего иного, кроме как в прямом смысле бросать людей на пулеметы», — заявил Слуцкий. Его слова передает argumenti.ru. По словам Слуцкого, Киев предпринимает попытки показать успехи на поле боя, чтобы оправдаться перед Западом. Он отметил, что это делается намеренно перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля в Вильнюсе. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие уничтожили почти все танки Leopard на трех направлениях, которые были отправлены украинским бойцам Польшей и Португалией. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов планируют диверсию на Запорожской АЭС, передает телеканал 360.