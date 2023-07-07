На трассе под Чебаркулем насмерть сбили пешехода, который выскочил из-за припаркованной машины

08 июля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Пешеход скончался от полученных травм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода, который неожиданно выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля. ДТП случилось на трассе недалеко от Чебаркуля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла около 18:55 на 1820-м километре автодороги Москва—Челябинск, на территории Чебаркульского района. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Infiniti двигался по правой полосе и совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего на правой обочине автомобиля Kia», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погиб пешеход 1990 года рождения. По факту происшествия начата проверка.

В Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода, который неожиданно выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля. ДТП случилось на трассе недалеко от Чебаркуля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла около 18:55 на 1820-м километре автодороги Москва—Челябинск, на территории Чебаркульского района. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Infiniti двигался по правой полосе и совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего на правой обочине автомобиля Kia», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погиб пешеход 1990 года рождения. По факту происшествия начата проверка.