07 июля 2023

На трассе под Чебаркулем насмерть сбили пешехода, который выскочил из-за припаркованной машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, медицина, врач, скорая помошь
Пешеход скончался от полученных травм Фото:

В Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода, который неожиданно выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля. ДТП случилось на трассе недалеко от Чебаркуля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Авария произошла около 18:55 на 1820-м километре автодороги Москва—Челябинск, на территории Чебаркульского района. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Infiniti двигался по правой полосе и совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего на правой обочине автомобиля Kia», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП погиб пешеход 1990 года рождения. По факту происшествия начата проверка.

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В Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода, который неожиданно выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля. ДТП случилось на трассе недалеко от Чебаркуля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла около 18:55 на 1820-м километре автодороги Москва—Челябинск, на территории Чебаркульского района. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Infiniti двигался по правой полосе и совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего на правой обочине автомобиля Kia», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погиб пешеход 1990 года рождения. По факту происшествия начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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