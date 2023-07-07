На трассе под Чебаркулем насмерть сбили пешехода, который выскочил из-за припаркованной машины

В Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода, который неожиданно выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля. ДТП случилось на трассе недалеко от Чебаркуля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Авария произошла около 18:55 на 1820-м километре автодороги Москва—Челябинск, на территории Чебаркульского района. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Infiniti двигался по правой полосе и совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего на правой обочине автомобиля Kia», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП погиб пешеход 1990 года рождения. По факту происшествия начата проверка.
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