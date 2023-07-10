В челябинском спецназе перенаправляют кандидатов в Чечню и Озерск

В спецназе «Оберег» нет вакантных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатов на вступление в 23 отряд специального назначения «Оберег» в Челябинске перенаправляют для прохождения службы в Чечню и Озерск. Как сообщили в официальной группе отряда в социальных сетях, это связано с тем, что в отряде нет вакантных должностей для всех желающих.

«В данный момент в отряде специального назначения нет вакантных должностей, в ближайшие месяцы не предвидится. Поэтому хотим предложить Вам поступить на военную службу в отдельную бригаду оперативного назначения войск национальной гвардии (Грозный) или дивизию войск национальной гвардии по охране важных государственных объектов (Озерск, Челябинская область)», — говорится в сообщении группы отряда в «ВКонтакте».

Там отметили, что многие кандидаты в настоящее время находятся в режиме ожидания на поступление на службу. У них имеются все необходимые документы. В случае согласия на контракт в других подразделениях документы будут оформлены в отряде. Отправка к месту службы также осуществляется из Челябинска.