В челябинском спецназе перенаправляют кандидатов в Чечню и Озерск

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, эмблема, краповый берет, росгвардия, спецназ
В спецназе «Оберег» нет вакантных мест Фото:

Кандидатов на вступление в 23 отряд специального назначения «Оберег» в Челябинске перенаправляют для прохождения службы в Чечню и Озерск. Как сообщили в официальной группе отряда в социальных сетях, это связано с тем, что в отряде нет вакантных должностей для всех желающих.

«В данный момент в отряде специального назначения нет вакантных должностей, в ближайшие месяцы не предвидится. Поэтому хотим предложить Вам поступить на военную службу в отдельную бригаду оперативного назначения войск национальной гвардии (Грозный) или дивизию войск национальной гвардии по охране важных государственных объектов (Озерск, Челябинская область)», — говорится в сообщении группы отряда в «ВКонтакте».

Там отметили, что многие кандидаты в настоящее время находятся в режиме ожидания на поступление на службу. У них имеются все необходимые документы. В случае согласия на контракт в других подразделениях документы будут оформлены в отряде. Отправка к месту службы также осуществляется из Челябинска.

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Кандидатов на вступление в 23 отряд специального назначения «Оберег» в Челябинске перенаправляют для прохождения службы в Чечню и Озерск. Как сообщили в официальной группе отряда в социальных сетях, это связано с тем, что в отряде нет вакантных должностей для всех желающих. «В данный момент в отряде специального назначения нет вакантных должностей, в ближайшие месяцы не предвидится. Поэтому хотим предложить Вам поступить на военную службу в отдельную бригаду оперативного назначения войск национальной гвардии (Грозный) или дивизию войск национальной гвардии по охране важных государственных объектов (Озерск, Челябинская область)», — говорится в сообщении группы отряда в «ВКонтакте». Там отметили, что многие кандидаты в настоящее время находятся в режиме ожидания на поступление на службу. У них имеются все необходимые документы. В случае согласия на контракт в других подразделениях документы будут оформлены в отряде. Отправка к месту службы также осуществляется из Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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