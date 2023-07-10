Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко. На международной промышленной выставке «Иннопром 2023» стороны обсудили текущие вопросы, пообщались по поводу сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях „Иннопрома“. Они обсудили текущие вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе.
В ноябре 2022 года Текслер и Головченко договорились об укреплении и развитии двусторонних отношений. Тогда встреча состоялась в ходе официального визита делегации Челябинской области в Белоруссию.
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