Челябинский губернатор встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь. Фото

10 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Текслер пообщался с Головченко на полях «Иннопрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко. На международной промышленной выставке «Иннопром 2023» стороны обсудили текущие вопросы, пообщались по поводу сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях „Иннопрома“. Они обсудили текущие вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе. В ноябре 2022 года Текслер и Головченко договорились об укреплении и развитии двусторонних отношений. Тогда встреча состоялась в ходе официального визита делегации Челябинской области в Белоруссию. Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях «Иннопрома» Фото: пресс-служба правительства региона

Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко. На международной промышленной выставке «Иннопром 2023» стороны обсудили текущие вопросы, пообщались по поводу сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях „Иннопрома“. Они обсудили текущие вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе. В ноябре 2022 года Текслер и Головченко договорились об укреплении и развитии двусторонних отношений. Тогда встреча состоялась в ходе официального визита делегации Челябинской области в Белоруссию.