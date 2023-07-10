Челябинский губернатор встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь. Фото

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Текслер пообщался с Головченко на полях «Иннопрома» Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко. На международной промышленной выставке «Иннопром 2023» стороны обсудили текущие вопросы, пообщались по поводу сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях „Иннопрома“. Они обсудили текущие вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года Текслер и Головченко договорились об укреплении и развитии двусторонних отношений. Тогда встреча состоялась в ходе официального визита делегации Челябинской области в Белоруссию.

Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях «Иннопрома»
Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях «Иннопрома»
Фото:

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Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился в Екатеринбурге с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко. На международной промышленной выставке «Иннопром 2023» стороны обсудили текущие вопросы, пообщались по поводу сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер пообщался с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко на полях „Иннопрома“. Они обсудили текущие вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе. В ноябре 2022 года Текслер и Головченко договорились об укреплении и развитии двусторонних отношений. Тогда встреча состоялась в ходе официального визита делегации Челябинской области в Белоруссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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