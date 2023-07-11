В Челябинской области не хватает рабочих

В регионе количество вакансий выросло на 40% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за увеличившегося спроса на персонал обострилась проблема дефицита кадров. Количество вакансий в регионе в январе—июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 40%, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на персонал в Челябинской области за последние полгода: в январе—июне 2023 года в регионе было открыто на 40% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения — в целом по России рост составил 25%», — отметили в HeadHunter.

Сильнее всего в Челябинской области увеличилось количество мест в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (+60%), «Административный персонал» (+56%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+55%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+54%), «Управление персоналом, тренинги» (+54%), «Медицина, фармацевтика» (+50%) и «Рабочий персонал» (+50%). При этом в регионе сократилось количество мест для ИТ-специалистов (-2%) и для представителей сферы безопасности (-41%).

Самой востребованной категорией у компаний Челябинской области стал рабочий персонал — 28% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Также востребованы специалисты сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (21%), «Строительство, недвижимость» (20%) — «Транспорт, логистика, перевозки» (13%).

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова пояснила, на данный момент в регионе растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей. Прежде всего компании конкурируют за линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. При этом сроки найма и расходы компаний на подбор возрастают.