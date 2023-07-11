ФСБ зовет пермяков служить на границе с Финляндией за полярным кругом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Пермякам предлагают влиться в команду пограничной службы ФСБ Фото:

В пабликах администраций муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте» появились объявления о наборе на службу в управление ФСБ по Карелии. Пермяков приглашают работать в село Алакуртти, которое находится за полярным кругом недалеко от границы с Финляндией.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Информация о порядке и условиях прохождения службы размещена на сайте анкета-алакуртти.рф», — говорится в сообщении на странице администрации Сивинского муниципального округа Пермского края.

Сотруднику пограничных органов обещают денежное довольствие от 50 до 94 тысяч рублей, северные надбавки, отпуск в 60 дней с оплатой проезда к месту его проведения, а также служебное жилье. Соискатель должен пройти срочную службу в армии, не иметь судимостей и родственников за пределами РФ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пабликах администраций муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте» появились объявления о наборе на службу в управление ФСБ по Карелии. Пермяков приглашают работать в село Алакуртти, которое находится за полярным кругом недалеко от границы с Финляндией. «Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Информация о порядке и условиях прохождения службы размещена на сайте анкета-алакуртти.рф», — говорится в сообщении на странице администрации Сивинского муниципального округа Пермского края. Сотруднику пограничных органов обещают денежное довольствие от 50 до 94 тысяч рублей, северные надбавки, отпуск в 60 дней с оплатой проезда к месту его проведения, а также служебное жилье. Соискатель должен пройти срочную службу в армии, не иметь судимостей и родственников за пределами РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...