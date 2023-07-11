ФСБ зовет пермяков служить на границе с Финляндией за полярным кругом

11 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают влиться в команду пограничной службы ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пабликах администраций муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте» появились объявления о наборе на службу в управление ФСБ по Карелии. Пермяков приглашают работать в село Алакуртти, которое находится за полярным кругом недалеко от границы с Финляндией. «Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Информация о порядке и условиях прохождения службы размещена на сайте анкета-алакуртти.рф», — говорится в сообщении на странице администрации Сивинского муниципального округа Пермского края. Сотруднику пограничных органов обещают денежное довольствие от 50 до 94 тысяч рублей, северные надбавки, отпуск в 60 дней с оплатой проезда к месту его проведения, а также служебное жилье. Соискатель должен пройти срочную службу в армии, не иметь судимостей и родственников за пределами РФ.

В пабликах администраций муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте» появились объявления о наборе на службу в управление ФСБ по Карелии. Пермяков приглашают работать в село Алакуртти, которое находится за полярным кругом недалеко от границы с Финляндией. «Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту. Информация о порядке и условиях прохождения службы размещена на сайте анкета-алакуртти.рф», — говорится в сообщении на странице администрации Сивинского муниципального округа Пермского края. Сотруднику пограничных органов обещают денежное довольствие от 50 до 94 тысяч рублей, северные надбавки, отпуск в 60 дней с оплатой проезда к месту его проведения, а также служебное жилье. Соискатель должен пройти срочную службу в армии, не иметь судимостей и родственников за пределами РФ.