Пианист Даниил Крамер и американский саксофонист Армир Ли выступят в Перми

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Фестиваль «EverJazz». База отдыха «ИВОЛГА». Екатеринбург, саксофон, саксофонист
В июле Пермь ждет море джаза Фото:
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300-летие Перми

В Перми на фестивале «ЛетоJAZZ» на одной сцене выступят легендарный российский пианист Даниил Крамер и саксофонист из США Армир Ли. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края.

«Всемирно известный пианист, легенда отечественного джаза Даниил Крамер и восходящая звезда американского джаза, саксофонист Армир Ли — встретятся на одной сцене в рамках фестиваля джазовой музыки „ЛетоJAZZ“, посвященном 300-летию Перми. В лайнапе ночного концерта также — вдохновляющая Саша Алмазова и Non Cadenza», — говорится на сайте министерства культуры.

Фестиваль «ЛетоJAZZ» в Перми состоится 22 июля. Первая часть в амфитеатре на набережной Камы будет бесплатнойдля всех желающих, трио Даниила Крамера, Армир Ли, Саша Алмазова и Non Cadenza выступят вечером в концерт-холле «Атмосфера». Вход туда стоит 1200 рублей.

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В Перми на фестивале «ЛетоJAZZ» на одной сцене выступят легендарный российский пианист Даниил Крамер и саксофонист из США Армир Ли. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края. «Всемирно известный пианист, легенда отечественного джаза Даниил Крамер и восходящая звезда американского джаза, саксофонист Армир Ли — встретятся на одной сцене в рамках фестиваля джазовой музыки „ЛетоJAZZ“, посвященном 300-летию Перми. В лайнапе ночного концерта также — вдохновляющая Саша Алмазова и Non Cadenza», — говорится на сайте министерства культуры. Фестиваль «ЛетоJAZZ» в Перми состоится 22 июля. Первая часть в амфитеатре на набережной Камы будет бесплатнойдля всех желающих, трио Даниила Крамера, Армир Ли, Саша Алмазова и Non Cadenza выступят вечером в концерт-холле «Атмосфера». Вход туда стоит 1200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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