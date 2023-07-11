Пианист Даниил Крамер и американский саксофонист Армир Ли выступят в Перми

В Перми на фестивале «ЛетоJAZZ» на одной сцене выступят легендарный российский пианист Даниил Крамер и саксофонист из США Армир Ли. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края.
«Всемирно известный пианист, легенда отечественного джаза Даниил Крамер и восходящая звезда американского джаза, саксофонист Армир Ли — встретятся на одной сцене в рамках фестиваля джазовой музыки „ЛетоJAZZ“, посвященном 300-летию Перми. В лайнапе ночного концерта также — вдохновляющая Саша Алмазова и Non Cadenza», — говорится на сайте министерства культуры.
Фестиваль «ЛетоJAZZ» в Перми состоится 22 июля. Первая часть в амфитеатре на набережной Камы будет бесплатнойдля всех желающих, трио Даниила Крамера, Армир Ли, Саша Алмазова и Non Cadenza выступят вечером в концерт-холле «Атмосфера». Вход туда стоит 1200 рублей.
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