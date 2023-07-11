Последний раз екатеринбуржец выходил на связь четыре дня назад
В Екатеринбурге полиция и волонтеры с 8 июля ищут пропавшего 38-летнего Василия Рукавишникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которой последний раз видели пропавшего, неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь четыре дня назад, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.
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