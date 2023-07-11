11 июля 2023

В Екатеринбурге четыре дня ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь четыре дня назад Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры с 8 июля ищут пропавшего 38-летнего Василия Рукавишникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которой последний раз видели пропавшего, неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь четыре дня назад, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры с 8 июля ищут пропавшего 38-летнего Василия Рукавишникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда, в которой последний раз видели пропавшего, неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз екатеринбуржец выходил на связь четыре дня назад, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 601-80-76.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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