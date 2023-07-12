12 июля 2023

Аномальная жара в Свердловской области начинает постепенно отступать

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Свердловской области постепенно отступает Фото:

Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на территорию Свердловской области, температура начинает приходить к своей климатической норме. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась. На востоке региона, под влиянием уходящего в Западную Сибирь атмосферного фронта, пройдут дожди, а на остальной территории прогнозируется без существенных осадков», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 13 июля в Свердловской области ожидается температура от +22 до +27, в западной части — до 21 градуса тепла. В Екатеринбурге прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +23, +25 градусов.

Ранее URA.RU сообщало приходе прохладной погоды в Свердловскую область. Температура воздуха на неделе опустится до 20 градусов тепла.

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Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на территорию Свердловской области, температура начинает приходить к своей климатической норме. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась. На востоке региона, под влиянием уходящего в Западную Сибирь атмосферного фронта, пройдут дожди, а на остальной территории прогнозируется без существенных осадков», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 13 июля в Свердловской области ожидается температура от +22 до +27, в западной части — до 21 градуса тепла. В Екатеринбурге прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +23, +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало приходе прохладной погоды в Свердловскую область. Температура воздуха на неделе опустится до 20 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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