Аномальная жара в Свердловской области начинает постепенно отступать

13 июля 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Жара в Свердловской области постепенно отступает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на территорию Свердловской области, температура начинает приходить к своей климатической норме. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась. На востоке региона, под влиянием уходящего в Западную Сибирь атмосферного фронта, пройдут дожди, а на остальной территории прогнозируется без существенных осадков», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 13 июля в Свердловской области ожидается температура от +22 до +27, в западной части — до 21 градуса тепла. В Екатеринбурге прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +23, +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало приходе прохладной погоды в Свердловскую область. Температура воздуха на неделе опустится до 20 градусов тепла.

Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на территорию Свердловской области, температура начинает приходить к своей климатической норме. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась. На востоке региона, под влиянием уходящего в Западную Сибирь атмосферного фронта, пройдут дожди, а на остальной территории прогнозируется без существенных осадков», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 13 июля в Свердловской области ожидается температура от +22 до +27, в западной части — до 21 градуса тепла. В Екатеринбурге прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +23, +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало приходе прохладной погоды в Свердловскую область. Температура воздуха на неделе опустится до 20 градусов тепла.