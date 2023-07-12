12 июля 2023

В Челябинске умер экс-глава Металлургического района

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Сергеем Никитиным состоится 14 июля Фото:

В Челябинске на 71 жизни умер экс-глава Металлургического района города Сергей Никитин. Нынешний глава района Сергей Кочетков выразил семье Никитина глубокие соболезнования.

«На 71-м году жизни после длительной болезни умер Сергей Михайлович Никитин. Сергей Михайлович был способным, умеющим вести дела руководителем и хорошим хозяйственником. Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. Он был чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал и словом, и делом», — написал Кочетков на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Кочеткова, именно Никитин стоял у истоков создания Общественной палаты Металлургического района и стал первым председателем при ее образовании. Прощание с экс-чиновником состоится 14 июля в 13.00 в Храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца

Никитин родился в Курганской области. Там же начал трудовую деятельность. Работал в строительной, промышленной и общественной сферах. В 2000 году Сергей Михайлович стал заместителем главы администрации Металлургического района Челябинска, а с 2001 по 2005 годы — был главой администрации.

Сергей Никитин стоял у истоков создания Общественной палаты Металлургического района
Сергей Никитин стоял у истоков создания Общественной палаты Металлургического района
Фото:

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В Челябинске на 71 жизни умер экс-глава Металлургического района города Сергей Никитин. Нынешний глава района Сергей Кочетков выразил семье Никитина глубокие соболезнования. «На 71-м году жизни после длительной болезни умер Сергей Михайлович Никитин. Сергей Михайлович был способным, умеющим вести дела руководителем и хорошим хозяйственником. Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. Он был чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал и словом, и делом», — написал Кочетков на своей странице в «ВКонтакте». По словам Кочеткова, именно Никитин стоял у истоков создания Общественной палаты Металлургического района и стал первым председателем при ее образовании. Прощание с экс-чиновником состоится 14 июля в 13.00 в Храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца Никитин родился в Курганской области. Там же начал трудовую деятельность. Работал в строительной, промышленной и общественной сферах. В 2000 году Сергей Михайлович стал заместителем главы администрации Металлургического района Челябинска, а с 2001 по 2005 годы — был главой администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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