12 июля 2023

Посетители пивного магазина в Челябинске устроили массовую драку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла около полуночи Фото:

В алкомаркете на Агалакова в Челябинске ночью с 12 на 13 июля посетители устроили групповую потасовку. О том, что владельцы магазина подсчитывают ущерб, сообщили в охранном агентстве «Варяг».

«Около полуночи 13 июля в алкомаркете на Агалакова произошла драка между посетителями. Хозяева магазина подсчитывают нанесенный ущерб», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

Один из подозреваемых задержан сотрудниками организации и передан полиции. Пострадавшим участникам пришлось обратиться к помощи медиков.

Одного из предполагаемых зачинщиков драки задержали
Одного из предполагаемых зачинщиков драки задержали
Медики оказали помощь пострадавшим в потасовке
Медики оказали помощь пострадавшим в потасовке

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В алкомаркете на Агалакова в Челябинске ночью с 12 на 13 июля посетители устроили групповую потасовку. О том, что владельцы магазина подсчитывают ущерб, сообщили в охранном агентстве «Варяг». «Около полуночи 13 июля в алкомаркете на Агалакова произошла драка между посетителями. Хозяева магазина подсчитывают нанесенный ущерб», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Один из подозреваемых задержан сотрудниками организации и передан полиции. Пострадавшим участникам пришлось обратиться к помощи медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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