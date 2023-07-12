Драка произошла около полуночи
В алкомаркете на Агалакова в Челябинске ночью с 12 на 13 июля посетители устроили групповую потасовку. О том, что владельцы магазина подсчитывают ущерб, сообщили в охранном агентстве «Варяг».
«Около полуночи 13 июля в алкомаркете на Агалакова произошла драка между посетителями. Хозяева магазина подсчитывают нанесенный ущерб», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте».
Один из подозреваемых задержан сотрудниками организации и передан полиции. Пострадавшим участникам пришлось обратиться к помощи медиков.
Одного из предполагаемых зачинщиков драки задержали
Медики оказали помощь пострадавшим в потасовке
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