Посетители пивного магазина в Челябинске устроили массовую драку. Фото, видео

13 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Драка произошла около полуночи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В алкомаркете на Агалакова в Челябинске ночью с 12 на 13 июля посетители устроили групповую потасовку. О том, что владельцы магазина подсчитывают ущерб, сообщили в охранном агентстве «Варяг». «Около полуночи 13 июля в алкомаркете на Агалакова произошла драка между посетителями. Хозяева магазина подсчитывают нанесенный ущерб», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Один из подозреваемых задержан сотрудниками организации и передан полиции. Пострадавшим участникам пришлось обратиться к помощи медиков. Одного из предполагаемых зачинщиков драки задержали фото: паблик «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте» Медики оказали помощь пострадавшим в потасовке фото: паблик «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте»

В алкомаркете на Агалакова в Челябинске ночью с 12 на 13 июля посетители устроили групповую потасовку. О том, что владельцы магазина подсчитывают ущерб, сообщили в охранном агентстве «Варяг». «Около полуночи 13 июля в алкомаркете на Агалакова произошла драка между посетителями. Хозяева магазина подсчитывают нанесенный ущерб», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технология безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Один из подозреваемых задержан сотрудниками организации и передан полиции. Пострадавшим участникам пришлось обратиться к помощи медиков.