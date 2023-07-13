С карты Челябинской области исчез поселок

Поселок Северный Ключ убрали с карты Челябинской области

13 июля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Люди покинули поселок Серный Ключ еще в 2019 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области официально перестал существовать поселок Серный Ключ. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Согласовать исключение поселка Серный Ключ Нязепетровского муниципального района из перечня муниципальных образований Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного 13 июля на интернет-портале официальной информации. Населенный пункт исключен из состава поселений по инициативе районного собрания депутатов. Последние жители покинули Серный Ключ в 2019 году, перебравшись в соседний поселок Новая Уфа. Решение о ликвидации поселка как административно-территориальной единицы утвердило законодательное собрание региона.

В Челябинской области официально перестал существовать поселок Серный Ключ. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Согласовать исключение поселка Серный Ключ Нязепетровского муниципального района из перечня муниципальных образований Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного 13 июля на интернет-портале официальной информации. Населенный пункт исключен из состава поселений по инициативе районного собрания депутатов. Последние жители покинули Серный Ключ в 2019 году, перебравшись в соседний поселок Новая Уфа. Решение о ликвидации поселка как административно-территориальной единицы утвердило законодательное собрание региона.